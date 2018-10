Schweizer Zimmermann-Lehrling baut Schule in Township in Südafrika

Baumrinde soll die Umwelt vor dem Plastik-Wahn retten

Zwei Jungunternehmer aus Österreich haben ein Verfahren entwickelt, um Baumrinde in neue Formen zu pressen. Derzeit stellt die Firma vor allem Getränkekühler für Wein- und Bierflaschen her – könnte aber bald in einem viel grösseren Geschäftsfeld mitmischen.

«Rinde ist ein High-Tech-Werkstoff. Sie schützt die saftführende Kambial-Schicht im Baum im Winter vor Kälte und Frost und im Sommer vor Hitze und Sonne», erklärt Bernhard Lienbacher (36), Gründer des Start-ups Barkinsulation, im …