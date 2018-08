Good-News

Schweizer Mutter lanciert App, die Eltern vor Terminchaos bewahren soll



bild: SHUBiDU

Schweizer Mutter lanciert App, die Eltern vor Terminchaos bewahren soll

Eltern von Schülern und Kindergärtlern kennen die Situation: Fast täglich flattern bunte Zettel mit Terminen für Schulreisen, Museumsbesuche oder das Sommerfest ins Haus. Immer den Überblick zu behalten, fällt oft nicht leicht. Eine Solothurner Mutter hat jetzt eine App lanciert, die Ordnung ins Terminchaos bringen will.

Auf die Idee gekommen ist Gründerin Sonja Eterno aus eigener «Terminnot», wie sie in einer Medienmitteilung schreibt: «Um ja nichts zu verpassen habe ich über Jahre die Termine meiner zwei Kinder im Primarschulalter fein säuberlich im Computer eingetragen. Genau die gleiche Fleissarbeit leisteten vermutlich auch alle anderen zwanzig Eltern der Schulklasse.» Effizient wäre anders, so die 42-Jährige.

Mit der App Shubidu kann nun jeder Nutzer Gruppen gründen und beliebige Kontakte, etwa alle Eltern einer Schulklasse, dazu einladen. Sobald ein Gruppenmitglied einen Termin eingegeben hat, ist dieser für jeden in der Gruppe sichtbar. Bestehende Termine können von jedem Gruppenmitglied geändert oder gelöscht werden, so dass immer alle den aktuellen Stand kennen.

bild: shubidu

In den Gruppen erfasste Termine können zudem direkt in den Kalender des Mobiltelefons übernommen, sowie mit dem eigenen Kalender synchronisiert werden. Ein weiterer Vorteil der App: Die Daten der Nutzer sind in der Schweiz gespeichert und alle Informationen werden verschlüsselt übertragen.

(kün)

«Ihr müsst mein Kind nicht toll finden, aber ...» Video: watson/Emily Engkent

Welche Übersetzungs-Apps sind wirklich nützlich?

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare