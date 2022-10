Seit Beginn der Regenzeit sind viele Regionen Nigerias von Überschwemmungen betroffen. Es handelt sich um die schlimmsten Überschwemmungen in dem westafrikanischen Land seit 2012. Nach Angaben der Rettungsdienste sind bereits mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. (sda/afp)

Bootsunglücke kommen in Nigeria häufig vor. Meistens sind Überladung, überhöhte Geschwindigkeit, eine mangelhafte Wartung der Boote oder eine Missachtung der Verkehrsregeln die Ursache.

Das teilte das Büro des nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari am Sonntag mit. «Rettungsdienste haben bestätigt, dass 76 Menschen ums Leben gekommen sind», hiess es weiter.

Beim Kentern eines überladenen Bootes im Bundesstaat Anambra im Südosten Nigerias sind 76 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot mit 85 Menschen an Bord kenterte nach Überschwemmungen in der Region Ogbaru im Bundesstaat Anambra.

Überladenes Boot kentert: 76 Tote bei Unglück in Nigeria

