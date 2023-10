Klimawandel bedroht die Bierproduktion in Europa

Bis 2050 rechnen die Forscher mit einem weiteren Rückgang um vier bis 18 Prozent. Noch gravierender sind die Qualitätsverluste, gemessen am so genannten Alphagehalt des Hopfens, der für den bitteren Geschmack verantwortlich ist. Bis 2050 rechnen die Forschenden mit einem Rückgang um 20 bis 31 Prozent.

In den rund 50 Jahren von 1970 bis heute ist der jährliche Hopfenertrag in den Hauptanbaugebieten Europas pro Hektar um 200 Kilogramm zurückgegangen, wie aus der am Dienstag im Fachblatt «Nature Communications» erschienenen Studie hervorgeht.

Es ist wieder Rugby-Time – alles, was du zur WM in Frankreich wissen willst

Warum züchtigen manche fromme Christen ihre Kinder? Weil es die Bibel so will

Jetzt bricht die Hölle los

Nach dem Angriff der Hamas befindet sich Israel im Krieg. Die blutigen Schandtaten der Islamisten könnten einen Flächenbrand in der Region auslösen.

Der Schock sitzt tief. Wie konnte es so weit kommen? Die israelische Armee wurde überrumpelt, als am Samstag Terroristen der islamistischen Hamas einen Grossangriff starteten. Tausende Raketen flogen auf israelische Städte, bewaffneten Kämpfern gelang es, die Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen zu überwinden. Eine Grenze, die mit ihren Wachtürmen und einem Netz aus Zäunen und Mauern als besonders gut gesichert galt. In Israel verfielen die Terroristen in einen Blutrausch.