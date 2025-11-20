Bus stürzt in Fluss in Kambodscha – 13 Menschen sterben

Bei einem schweren Unfall eines Nachtbusses sind in Kambodscha mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. 24 weitere wurden verletzt, als der Bus gegen ein Brückengeländer prallte, umkippte und in einen Fluss stürzte.

Im Bus fuhren hauptsächlich Bauarbeiter mit, auf dem Weg in die Hauptstadt Phnom Penh. Bild: imago

Das berichteten kambodschanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Donnerstagmorgen in der zentralen Provinz Kampong Thom.

Der Busfahrer war 19 Jahre alt. Bild: imago

An Bord seien insgesamt 37 Menschen gewesen, darunter hauptsächlich Bauarbeiter auf dem Weg nach Phnom Penh, die Hauptstadt des südostasiatischen Landes. Der 19-jährige Busfahrer sei zum Zeitpunkt des Unfalls wahrscheinlich eingeschlafen, hiess es unter Berufung auf die Polizei weiter. Er habe selbst schwere Verletzungen erlitten. (sda/dpa)