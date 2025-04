«Noch vier Tage zu leben»: Epstein-Opfer schockiert mit Foto aus Klinik

Gemeinsam mit ihrem Mann, von dem sie sich vor Kurzem nach 22 Jahren Ehe trennte, hat sie drei Kinder. Die Familie lebt in Australien , wo sich auch der Unfall ereignete. «Sie ist in einer wirklich schlechten Verfassung», sagte Virginia Giuffres Vater Sky Roberts der «Daily Mail» und fügte hinzu: «Ich hoffe, dass sie durchhalten kann.»

Jahrelang soll der mittlerweile verstorbene US-Unternehmer Jeffrey Epstein minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Der Prozess um den auch in prominenten Kreisen bestens vernetzten Amerikaner löste weltweit Entsetzen aus. 2019 rückte eines seiner Opfer in den Fokus der Berichterstattung: Virginia Giuffre gab an, als Minderjährige auch von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein.

Gaspipeline in Malaysia explodiert – mindestens 112 Verletzte

Die Explosion einer Gaspipeline hat nahe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ein gewaltiges Feuer ausgelöst. Der Unfall ereignete sich am Morgen (Ortszeit) in der Gemeinde Putra Heights an einer Pipeline des staatlichen Konzerns Petronas, wie die zuständige Einsatzstelle Smart Selangor Operation Centre (SSOC) mitteilte. Mehrere Menschen seien in umliegenden Häusern eingeschlossen. Retter seien im Einsatz, um sie zu befreien.