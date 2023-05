Bunt, süss und nach 1500 Zügen bereits ein Fall für die Tonne: Einweg-Dampfgeräte. In Australien soll damit bald Schluss sein. Bild: Shutterstock

«Keine Kaugummi-Aromen mehr, keine rosa Einhörner» – Australien sagt Vapes den Kampf an

E-Zigaretten sind bei Jugendlichen in Australien beliebt. Ganz zum Unmut des australischen Gesundheitsministers Mark Butler, der am Dienstag neue weitreichende Massnahmen gegen Vapes ankündigte.

Mehr «International»

Australien ist bereits eines der strengsten Länder, was die Massnahmen rund ums Rauchen und Vaping angeht. Nun verschärft das Land sein Gesetz noch mehr: Zahlreiche Vape-Produkte werden künftig verboten sein, Einweg-E-Zigaretten dürfen in Zukunft nicht mehr ins Land eingefahren werden. Ebenfalls verboten werden bestimmte Geschmacksrichtungen und Farben, wie der australische Gesundheitsminister Mark Butler am Dienstag ankündigte.

«Keine Kaugummi-Aromen mehr, keine rosa Einhörner oder E-Zigaretten, die als Textmarker getarnt sind, damit Kinder sie in ihren Federmäppchen verstecken können.»

Mark Butler sagt der Tabak-Industrie den Kampf an. Bild: keystone

Dem Gesundheitsminister ist unter anderem das Marketing der Vape-Produkte ein Dorn im Auge, welches sich seiner Meinung nach vor allem an Jugendliche richte. Damit soll jetzt Schluss sein. Deshalb dürfen auch Verpackungen in Zukunft nicht mehr bunt und knallig sein, sondern sollen «arzneimittelähnlich» aussehen. Damit will Butler der Tabak-Industrie, gegen die er in seiner Rede am Dienstag wetterte, den Riegel schieben:

«Genau wie beim Rauchen hat Big Tobacco ein weiteres süchtig machendes Produkt genommen, es in eine glänzende Verpackung gehüllt und mit Aromen versehen, um eine neue Generation von Nikotinsüchtigen zu schaffen.»

Eigentlich dürfen Vapes bereits seit Oktober 2021 nur mit ärztlichem Rezept bei Apotheken bezogen werden. Dieses können sich Raucherinnen und Raucher besorgen, wenn sie mit dem Rauchen von Zigaretten aufhören wollen. Der Schwarzmarkt floriert allerdings, weshalb die Nikotin-Verdampfer auch in Lebensmittelgeschäften und Tankstellen erhältlich sind. Dies ohne jegliche Kennzeichnungen und Warnung für Minderjährige. Grund dafür seien laut Butler die fehlende Vorschriften und Massnahmen gewesen.

Ursprünglich sei Vaping den Regierungen als «therapeutisches Produkt» verkauft worden, das Langzeitraucherinnen und Rauchern dabei helfen sollte, mit dem Rauchen aufzuhören, so Butler weiter. Es sei nicht als Freizeitprodukt und schon gar nicht als Produkt für Kinder angepriesen worden. Doch, wie Butler einräumte:

«Das ist es, was es geworden ist: das grösste Schlupfloch in der Geschichte des australischen Gesundheitswesens.»

Dieses Schlupfloch will er mit den Massnahmen nun schliessen. Ein Zeitplan für die Umsetzung der neuen Regelungen wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. (saw)