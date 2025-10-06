bedeckt12°
DE | FR
burger
International
Belgien

Belgien will sich am Schweizer ÖV-Tarifmodell orientieren

A civilian inspector checks the passengers&#039; tickets in the S3 train on the way between Zurich and Lenzburg, Switzerland, during a top priority check of the Zurich Public Transport Group&#039;s (Z ...
In Belgien ist ein Umsteigen zwischen verschiedenen Anbietern mit einem einzigen Billett bisher nicht möglich. Bild: KEYSTONE

Belgien will sich am Schweizer ÖV-Tarifmodell orientieren

06.10.2025, 14:4306.10.2025, 14:43

Belgien will sich am Schweizer Tarifmodell im öffentlichen Verkehr orientieren. Der Geschäftsführer der öV-Branchenorganisation Alliance Swiss Pass stellte vergangene Woche das Schweizer Modell belgischen Verkehrspolitikerinnen und -politikern vor.

Helmut Eichhorn, Geschäftsführer von Alliance Swiss Pass, nahm in Belgien an einer Mobilitätskonferenz teil, wie der Mediendienst des belgischen Verkehrsministers am Montag mitteilte. An der Konferenz hätten zudem die Verkehrsministerinnen und -minister der drei belgischen Regionen teilgenommen.

Eichhorn stellte in Belgien das Schweizer Tarifmodell vor, wie eine Sprecherin von Alliance Swiss Pass der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Dieses erlaubt es den Benutzerinnen und -Benutzern des öffentlichen Verkehrs (öV), über eine einzige Benutzeroberfläche ein einzelnes Billett für eine Strecke zu buchen, auch wenn dabei mehrere Transportunternehmen beansprucht werden.

In Belgien 4, in der Schweiz 250

Belgien zählt vier Verkehrsbetriebe: die Bahn auf nationaler Ebene und je einen Verkehrsbetrieb mit Bus, Tram und teilweise U-Bahn pro Region. Dabei ist es nicht möglich, mit einem Billett des einen Betriebes in ein Fahrzeug eines anderen Betriebes einzusteigen. Demzufolge sind je nach dem für eine einzelne Strecke mehrere Billette notwendig.

Nun soll in Belgien für die vier Betriebe ein einheitliches Tarifsystem entstehen, wie es im Communiqué weiter hiess. In der Schweiz koordiniert Alliance Swiss Pass gemäss eigenen Angaben das Tarifsystem zwischen 250 Transportunternehmen und 20 Verkehrsverbünden. (sda)

Mehr zum ÖV:

Schweiz hat beste ÖV-Qualität Europas – bei den Preisen sieht's etwas anders aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die lustigsten Bilder aus den ÖV der Welt
1 / 14
Die lustigsten Bilder aus den ÖV der Welt
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Aktivisten der Gaza-Flottilla zurück in der Schweiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
Meistgeteilt
1
Ukraine findet Schweizer Teile in Drohnen ++ Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
5
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
Mehr als 60 Tote bei heftigem Monsunregen in Nepal und Indien
Erdrutsche und Überschwemmungen haben in mehreren Teilen Nepals und im benachbarten indischen Bundesstaat Westbengalen grosse Zerstörung angerichtet und Dutzenden Menschen das Leben gekostet. Während die Behörden in Nepal von mehr als 40 Todesopfern sprachen, war in Westbengalen von mindestens 23 Toten die Rede. Die betroffenen Gebiete wurden von heftigen Monsunregenfällen heimgesucht.
Zur Story