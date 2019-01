International

Seit Monaten in den USA vermisstes Mädchen gefunden



Nachdem die Eltern erschossen wurden: seit Monaten in den USA vermisstes Mädchen gefunden

Bild: AP/Barron County Sheriff's Department

Vor knapp drei Monaten wurden ihre Eltern erschossen. Seither galt eine 13-Jährige in den USA als vermisst, jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Jayme Closs sei nahe der Stadt Gordon im US-Staat Wisconsin gefunden worden, berichtete der Nachrichtensender CNN, das örtliche Sheriff-Büro bestätigt: Das Mädchen ist gefunden. Ein Verdächtiger sei kurze Zeit später festgenommen worden.

Die Eltern des Mädchens waren im Oktober in ihrem Haus nahe der Stadt Barron erschossen aufgefunden worden. Medienberichten zufolge ging vom Telefon der Mutter zuvor ein Notruf aus. Von Jayme fehlte jede Spur.

Der Fall bewegte die Menschen vor Ort. Viele Boten Hilfe an, suchten das Mädchen, vor allem die Verwandten gaben die Hoffnung, das Mädchen zu finden, nicht auf. Auch im Justizzentrum von Barron erinnerte vor Weihnachten ein «Baum der Hoffnung» mit Jaymes Namen an die verschwundene 13-Jährige.

Bild: AP/AP

Wie wurde Jayme gefunden?

Nun hat das Mädchen am Donnerstag in Gordon, etwa 100 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt, offenbar eine Frau um Hilfe gebeten als diese gerade mit ihrem Hund spazieren ging. Lokalen Medien zufolge ist Jayme zuvor aus einem Haus in der Nachbarschaft geflohen. Die Frau habe dann bei einem anderen Nachbarn um Hilfe gebeten, er solle die Polizei verständigen. Die Behörden gaben zunächst keine Details zu dem Fall bekannt, das Sheriff-Büro von Barron kündigte eine Pressekonferenz für Freitagmorgen (Ortszeit) an.

«Das sind die Nachrichten, auf die wir seit drei Monaten gewartet haben. Ich kann es kaum erwarten, sie in den Arm zu nehmen», sagte eine Tante der 13-Jährigen in einem Telefoninterview der «Star Tribune». Sie und andere Familienangehörige hätten ebenfalls noch keine detaillierten Informationen.

Die Vorgeschichte

Am 15. Oktober 2018 wurden Jaymes Eltern tot in ihrem Haus aufgefunden. Seither hatte niemand mehr das Mädchen gesehen. Suchaktionen blieben erfolglos. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 13-Jährige zuhause war, als ihre Eltern erschossen wurden.

(tam/sda/dpa)

