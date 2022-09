Diese 7-Vorher-Nachher-Bilder zeigen, wie viel Wasser vielen Gewässern fehlt

Der Sommer 2022 war weltweit geprägt von extremen Wetterbedingungen. Während es an vielen Orten zu Dürren kam, fiel an anderen das Wasser in Massen vom Himmel. Satellitenbilder zeigen, wie das Wetter die Erdoberfläche formt. Zeit für eine kleine Weltreise.

China

China erlebt eine rekordverdächtige Dürre, welche auch Teile des Flusses Jangste austrocknen lässt. Der Fluss versorgt diverse Wasserkraftwerke mit Wasser. Durch die Dürre erleben diverse Städte Strommangel. Auch die Trinkwasserversorgung ist eingeschränkt.

Der Vergleich zeigt die Flüsse Jangste und Jialing in der Nähe von Chongqing. Der Jangste am 26. August 2020, am 16. August 2021 und am 21. August 2022 Bild: Copernicus Sentinel Data / ESA / CC BY-SA 3.0 IGO

Der «Poyang-See» in Jiangxi ist der grösste Süsswassersee Chinas. In diesem Jahr hatte er im Juni den Hochstand erreicht. Bereits Anfang August ging er in die Trockenphase über – 100 Tage früher als normal. Mittlerweile hat der See eine historisch geringen Wasserstand. Noch nie war der Wasserspiegel so tief – und er sinkt weiter.

Poyang-See 10. Juli 2022 (links), 27. August 2022 (rechts). bild: NASA Earth Observatory

Deutschland

Der Rhein bei Düsseldorf zeigt einen niedrigen Wasserstand. Mitte August sank der Pegel an gewissen Orten unter der Marke von 40 Zentimetern. Durch die Tiefstände war die Schifffahrt teilweise stark beeinträchtigt.

Rhein in Düsseldorf 14. August 2021 (links), 13. August 2022 (rechts). bild: Planet Labs PBC

USA

Der «Great Salt Lake» in Utah wird seit Jahrzehnten immer kleiner. Der Hintergrund: Flüsse und Bäche, die einst den See füllten, werden auf Felder und in Wohngebiete umgeleitet. Die fehlenden Niederschläge haben den Rückgang in diesem Jahr beschleunigt.

Grosser Salzsee 1985 (links), 2022 (rechts). bild: USGS / Copernicus Sentinel Data / ESA

Auch der zweitgrösste Stausee, der Lake Powell, in den USA befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit der 1960er-Jahre.

Lake Powell 16. August 2017 (links), 6. August 2022 (rechts). bild: NASA Earth Observatory

Die Dürre ist auch im amerikanischen Westen zu spüren. In Kalifornien wird der Sacramento River für die Wasserlieferungen für Felder und Farmen genutzt. Die Wassernutzung musste wegen der Dürre reduziert werden. Einige Felder sind völlig ausgetrocknet.

Sacramento River 31. Mai 2021 (links), 2022 (rechts). bild: Planet Labs PBC

Australien

An der australischen «Gold Coast» kam es zu heftigen Regenfällen. Rekordüberschwemmungen waren die Folge. Das Wasser des Tweed Rivers floss über die Zuckerrohrfelder und Weiden – auf den Fotos gut erkennbar.