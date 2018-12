China packt Überwachung in Schuluniformen: So soll das funktionieren

13-Jähriger seit 5 Tagen im Kanton Bern vermisst

Der 13-jährige Andrii wird seit dem 23. Dezember in Aegerten BE vermisst. Trotz umfangreicher Suchmassnahmen konnte er bisher nicht gefunden werden, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Gemäss polizeilichen Abklärungen war der Vermisste am Sonntagabend in Aegerten zu Fuss unterwegs. Zudem liegen Hinweise vor, wonach sich der Jugendliche am Sonntagabend noch beim Bahnhof in Brügg aufgehalten haben könnte.

Nachdem die Kantonspolizei Bern kurz nach 22.00 Uhr über das Verschwinden …