Minus 53 Grad – in China ist es so kalt wie noch nie

Mit minus 53 Grad ist in der nordchinesischen Stadt Mohe die niedrigste jemals in China gemessene Temperatur erreicht worden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, wurde am Sonntag in der Stadt an der Grenze zu Russland der Rekord von minus 52.3 Grad aus dem Jahr 1969 gebrochen.

Gut eingepackt: Touristen in Mohe (Aufnahme vom 10. Januar) Bild: keystone

Drei Tage in Folge seien die Temperaturen dort schon auf mehr als minus 50 Grad gefallen. Extreme Kälte habe die Provinz Heilongjiang, in der Mohe liegt, heimgesucht.

Mehrere Gegenden im Grossen Hinggan-Gebirge müssten die extrem kalten Temperaturen aushalten. In der Stadt Mohe herrschten acht Monate im Jahr Schnee und Eis mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur um minus drei Grad, berichtete Xinhua. (sda/dpa)