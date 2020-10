International

Trump hat Corona: Was wir wissen – und was nicht



Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania sind positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Eine Übersicht über die aktuelle Situation

Was wir wissen

👉 Donald und Melania Trump sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Hope Hicks, eine der ranghöchsten Beraterinnen des Präsidenten, positiv getestet wurde. Trump verbreitete die Nachricht via Twitter.

Bild: keystone

👉 Hicks war am Mittwoch gemeinsam mit dem Präsidenten in der Air Force One geflogen. Sie hatte ihn am Dienstag zur ersten Präsidentschaftsdebatte gegen Joe Biden in Cleveland, Ohio begleitet.



👉 Trumps Leibarzt Sean Conley bestätigte, dass der Präsident und die First Lady «während ihrer Genesung im Weissen Haus bleiben» würden.

👉 Erlaubt es Trumps Gesundheitszustand ihm nicht mehr, das Land zu führen, wird Vizepräsident Mike Pence übernehmen.



Bild: keystone

👉 Laut den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC, müssen positiv getestete Menschen all ihre engen Kontakte informieren.

👉 Vizepräsident Mike Pence nahm am Montag an einer Besprechung der Coronavirus-Task Force teil – gemeinsam mit Donald Trump. Während der Präsidentschaftsdebatte war Pence nicht vor Ort.



👉 Hicks ist nicht die einzige Mitarbeiterin des Weissen Hauses, die sich mit dem Virus infiziert hat. Katie Miller, Pressesekretärin des Vizepräsidenten hat sich von Covid-19 erholt. Katie Miller ist mit Trumps Berater Stephen Miller verheiratet. Ende Juli wurde der Nationale Sicherheitsberater im Weissen Haus, Robert O'Brien, positiv getestet.

Was wir nicht wissen

👉 Wie lange Trump, Melania und Hicks das Virus schon haben und zu welchen Mitarbeitern des Weissen Hauses sie engen Kontakt hatte. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO dauert es durchschnittlich fünf oder sechs Tage vom Zeitpunkt der Ansteckung bis zum Auftreten von Symptomen – aber es kann auch 14 Tage dauern. Anscheinend begann Hicks sich am Mittwoch krank zu fühlen.

👉 Ob Pence infiziert ist. CNN-Medizinanalytiker Dr. Jonathan Reiner sagte, dass die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, isoliert werden sollte, da es möglich ist, dass sowohl Trump als auch Vizepräsident Mike Pence erkranken könnten. In diesem Fall ginge die Regierungsverantwortung an sie über. Es ist jedoch nicht ganz klar, wie genau die Regeln in diesem Fall aussehen würden. Im Mai ging die «Washington Post» genau dieser Frage nach und stellte fest, dass nach einem Gesetz aus dem Jahr 1947 «der Sprecher des Repräsentantenhauses und der Präsident pro tempore des Senats die nächsten in der Nachfolge sein würden, gefolgt von den Mitgliedern des Kabinetts, beginnend mit dem Aussenminister».

👉 Wie lange Trumps Quarantäne dauert. Das hängt wohl vom Krankheitsverlauf ab. Doch selbst wenn Trumps Test innerhalb der nächsten 14 Tage negativ ausfallen sollte, wird er mit ziemlicher Sicherheit nicht an den Kundgebungen in drei Schlüsselstaaten – Wisconsin, Florida und Arizona – sowie an der nächsten Präsidentschaftsdebatte, die für den 15. Oktober geplant ist, teilnehmen können.

