Union, AfD, SPD, Grüne, die Linke und Co.: Sie alle wollen in den Bundestag. Bild: Shutterstock

Wie stark wird die AfD? Das sagen die ersten Prognosen

Unser nördlicher Nachbar wählt. In einer vorgezogenen Wahl bestimmt Deutschland am 23. Februar, wer das Land in den kommenden vier Jahren regieren soll. Hier findest du alle Resultate in Echtzeit.

Carlo Natter Folge mir Jelle Schutter Folge mir

Mehr «International»

Normalerweise finden die Bundestagswahlen in Deutschland jeweils im September statt. Nach der gescheiterten Vertrauensfrage des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz und dem Bruch der Ampelkoalition wurden diese aber vorgezogen. Deshalb finden sie nun am 23. Februar 2025 statt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag erfahren wir also, wer Deutschlands Zügel für die nächsten vier Jahre in die Hand nehmen darf. Hier alle Resultate live:

Parteistärken

Zweitstimmen Prognose | Total: 630 Sitze CDU/CSU 29.0% +4.9 AfD 19.5% +9.2 SPD 16.0% -9.7 Grüne 13.5% -1.3 Linke 8.5% +3.6 FDP 4.9% -6.6 BSW 4.7% +4.7 Sonstige 3.9% -4.8 Quelle: ARD Grafik: watson

Die Parteistärken werden über die Zweitstimmen eruiert. Hier siehst du, welche Partei welchen Anteil der Stimmen erhalten hat. Um in den Bundestag einzuziehen, muss eine Partei die 5-Prozent-Hürde nehmen. Steht fest, welche Parteien das sind, werden diese ihren Prozenten nach mit Sitzen im Parlament betraut. Hinzu kommen die 299 Direktmandate aus den Erststimmen.

>>> Hier geht es zum Liveticker

Erst- und Zweitstimmen Bei der Bundestagswahl gilt das sogenannte personalisierte Verhältniswahlrecht: Alle Wahlberechtigten verfügen über zwei Stimmen. Die Erststimme, auch Wahlkreisstimme genannt, dient zur Wahl eines Direktkandidaten aus dem eigenen Wahlkreis, während mit der Zweitstimme eine Landesliste einer Partei gewählt wird. Du hast weitere Fragen zur Bundestagswahl? Hier entlang.

Sitzverteilung

In der aktuellen ARD-Prognose sieht es danach aus, als würden die FDP und das BSW den Einzug in den Bundestag knapp nicht schaffen. Das hiesse mehr Sitze für alle anderen Parteien.

Sitze Prognose | Total: 630 Sitze CDU/CSU 211 Sitze AfD 142 Sitze SPD 117 Sitze Grüne 98 Sitze Linke 62 Sitze BSW 0 Sitze FDP 0 Sitze Sonstige 0 Sitze Quelle: ARD Grafik: watson

Nach der Prognose des ZDF schaffen sowohl FDP als auch BSW den Sprung in den Bundestag. Demnach würde natürlich auch die Sitzverteilung anders ausfallen.

Mögliche Koalitionen

Koalitionen Prognose | Total: 630 Sitze CDU/CSU + SPD 328 CDU/CSU + AfD 353 CDU/CSU + Grüne 309 CDU/CSU + SPD + Grüne 426 SPD + Grüne + Linke 277 SPD + Grüne 215 Quelle: ARD Grafik: watson

Aus den Sitzen ergeben sich schliesslich mögliche Regierungskoalitionen. Traditionsgemäss schliesst sich die grösste Partei, welche auch den Bundeskanzler stellt, mit weiteren Parteien zu einer Regierungskoalition zusammen. Dafür werden nach den Wahlen die sogenannten Sondierungsgespräche geführt.

Wahlbeteiligung

Um 18 Uhr lag die Wahlbeteiligung der aktuellen Wahlen in Deutschland bei 83 Prozent, wie das ZDF meldet. 2021 ergab sich für die Bundestagswahl eine Beteiligung von 76,6 Prozent.

In Deutschland liegt die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Schweiz (Wahlen 2023: 46,6 Prozent) deutlich höher. Nach einem Tief 2009 steigt das politische Interesse bei unserem nördlichen Nachbarn wieder. Am höchsten war sie 1972, damals legten in der Bundesrepublik 91,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in die Urne.

Fortschritt der Wahl

Wahlkreise Auszählung läuft | 0/299 Wahlkreise Zweitstimmen

Erststimmen Quelle: Bundeswahlleiterin Grafik: watson

Deutschland ist politisch auf Wahlkreise aufgeteilt. Jeder Wahlkreis vergibt ein Direktmandat, die restlichen Mandate werden über die Parteistärken auf die Parteien verteilt. Sind alle Wahlkreise ausgezählt, ist die Bundestagswahl abgeschlossen.

Ablauf

Ab 18 Uhr erhalten wir erste Resultate. Bild: keystone

Die Urnen haben heute in Deutschland bis um 18 Uhr geöffnet, danach wird ausgezählt. Wie auch bei uns in der Schweiz ist es grundsätzlich verboten, vor 18 Uhr Resultate zu veröffentlichen. Für diesen Zeitpunkt werden also erste Zwischenresultate und Hochrechnungen erwartet.

Je weiter die Wahl fortschreitet, desto genauer werden diese Hochrechnungen. Besonders die Rechnung zu den Sitzen dürfte sich dieses Jahr häufig noch verändern. Ein vorläufiges Schlussergebnis könnte bereits am Montagmorgen stehen. Vor vier Jahren war die Wahl schliesslich am Montagmittag abgeschlossen.