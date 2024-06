Wenn in der Stadt an der Südküste ein Baby zur Welt kommt, müssen sich werdende Eltern keine Sorgen über die medizinische Versorgung oder die Kinderbetreuung machen. Windeln gibt es gratis, der Kita-Platz ist ab dem zweiten Kind frei.

Hinzu kommt, dass die User:innen ihren Beziehungsstatus verifizieren müssen. Nur, wer nachweisen kann, dass er oder sie single ist, darf die App benutzen. Auch ein Dokument, in dem sie ihre Bereitschaft zur Heirat erklären, muss unterschrieben werden. Ein Novum in der oft verzwickten Dating-Welt.

Doch was läuft bei einer staatlichen Dating-App anders als bei Tinder und Co.?

Noch in diesem Sommer will die Stadtverwaltung von Tokio eine eigene Dating-App auf den Markt bringen. Wie ein Beamter der staatlich-initiierten Dating-App dem Online-Portal der staatlich-initiierten Dating-App dem Online-Portal « the japan times » mitteilte:

Die AfD kann machen, was sie will, sie wird gewählt

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

UN-Sicherheitsrat unterstützt Plan für Waffenruhe – das Nachtupdate ohne Bilder

Der UN-Sicherheitsrat nimmt eine Resolution zum US-Friedensplan an, selbst Russland stimmt nicht dagegen. Derweil gibt es heftige Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah. Hier ist das Nachtupdate.

Der UN-Sicherheitsrat hat sich für einen von US-Präsident Joe Biden vorgestellten mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ausgesprochen. Eine entsprechende Resolution wurde vom mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Montag (Ortszeit) in New York angenommen. 14 Mitgliedsländer stimmten dem Entwurf zu, die Veto-Macht Russland enthielt sich. Mit dem völkerrechtlich bindenden Entschluss unterstützte das Gremium erstmals seit Kriegsbeginn einen spezifischen Plan für eine Waffenruhe. Das Papier spricht einem von Biden vorgestellten Plan, der eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen in drei Phasen vorsieht, seine Unterstützung aus.