500-Milliarden-Sondervermögen in Deutschland auf der Kippe: Grünen-Fraktionsspitze dagegen

Die Grundgesetzänderungen sollten am 13. März ins Plenum eingebracht und am 18. März noch vom alten Bundestag beschlossen werden. Das Kalkül war, noch die alte Zusammensetzung des Parlaments dafür zu nutzen. Im neu gewählten Bundestag, der sich am 25. März konstituiert, hätten die Parteien der extremen Rechten und Linken zusammen nämlich eine Sperrminorität. (sda/dpa)

Dröge sagte, Unions und SPD wollten eine Schatzkiste schaffen mit Spielgeld, um es in Steuerentlastungen zu stecken, in eine Reform des Agrardiesels und eine Erhöhung der Pendlerpauschale.

Weniger Süss-Sauer: Chinas Regierung geht gegen Übergewicht vor

Chinas Regierung will mit Kampagnen und Spezialangeboten das Problem mit dem Übergewicht in der Gesellschaft in den Griff bekommen. Einige «Genossen» täten sich schwer, ihr Gewicht zu kontrollieren, hätten Übergewicht und litten sogar an chronischen Krankheiten, sagte der Minister der Nationalen Gesundheitskommission, Lei Haichao, während einer Pressekonferenz in Peking am Rande des tagenden Volkskongresses.