«Ein Tumor dieser Grösse ist äusserst ungewöhnlich, da Frauen in der Regel frühzeitig medizinische Hilfe suchen. Die Patientin hatte Ängste vor der Operation und hat den Tumor deswegen verdrängt, aber ich möchte betonen: Betroffene Frauen sollten keine Angst haben.»

Die Operation sei trotz Verwachsungen am Darm ohne Komplikationen verlaufen und die 24-Jährige habe die Klinik nach einer Woche wieder verlassen, wie die Klinik auf Facebook mitteilt. Bei dem Tumor handelt es sich um ein Zystadenom, nicht um Krebs.

In Magdeburg im Osten Deutschlands entfernte ein Team der Universitätsfrauenklinik einen 32 kg schweren gutartigen Tumor aus den Eierstöcken einer jungen Frau.

Weil die Crew an Bord diszipliniert reagiert hat, ist beim Crash eines Flugzeuges von Japan Airlines mit einer Maschine der Küstenwache niemand ums Leben gekommen. Das Verhalten der Besatzung ist die Folge von jahrelangem Training und einer lange zurückliegenden Katastrophe.

Es grenzt an ein Wunder, dass beim Crash des Japan-Airlines-Flugs 516 am Flughafen Tokio niemand ums Leben kam. Der Airbus A350 ist am Montag aus Sapporo kommend bei der Landung mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache kollidiert. Inzwischen geht man davon aus, dass der Crash die Folge menschlichen Fehlverhaltens war.