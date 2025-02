Wem die Union Stimmen abjagte – in 8 Grafiken

«Killing me softly»-Interpretin Roberta Flack ist tot

Roberta Flack war eine der einflussreichesten Künstlerinnnen der 1970er-Jahre. Der Song «Killing Me Softly with His Song» und «The First Time Ever I Saw Your Face» machten sie berühmt. Nun starb die Soulsängerin mit 88 Jahren.

Die mit dem Hit «Killing Me Softly with His Song» bekannte gewordene US-Soulsängerin Roberte Flack ist tot. Die 88-Jährige sei am Montag zu Hause im Kreise ihrer Familie gestorben, teilte ihre Pressesprecherin Elaine Schock mit. Flack hatte vor drei Jahren bekanntgegeben, sie leide an amyotrophe Lateralsklerose.