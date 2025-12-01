Hochnebel
Clueso: Sänger kündigt neues Album an fürs neue Jahr

«Bin zurück»: Sänger Clueso kündigt neues Album an

01.12.2025, 13:0601.12.2025, 13:06

Der deutsche Sänger und Songwriter Clueso («Gewinner») hat ein neues Album angekündigt. Auf seinem Instagram-Broadcast-Kanal schrieb der 45-Jährige an seine Fans: «bin zurück mit neuen album, seid ihr ready?».

Sein letztes Album erschien 2021.
Sein letztes Album erschien 2021.bild: imago

Dazu teilte er ein Video, auf dem er scheinbar schlaftrunken aus einem Steinhäuschen in einem Wald tritt und sich streckt. Zuletzt hatte der aus Erfurt stammende Musiker einige neue Songs veröffentlicht.

Nach Angaben seiner Plattenfirma Sony ist derzeit eine Veröffentlichung Mitte Februar angepeilt. Das genaue Datum stehe noch nicht fest. Voraussichtlich werde das Album den Titel «Deja-Vu» tragen. Ein gleichnamiger Song war im Juni erschienen. Kommendes Frühjahr steht unter dem Namen auch eine Arena-Tour in zehn Städten in Deutschland und Österreich an.

Das letzte Album von Clueso war 2021 erschienen – mit dem schlichten Namen «Album». Seither hatte er immer mal wieder Singles herausgebracht. Erst Mitte November veröffentlichte er gemeinsam mit dem Rapper Chapo102 den Song «Jedes Jahr».

Zuletzt war Clueso auch mit Auftritten bei Fernsehsendungen wie «Sing meinen Song – das Tauschkonzert» bei Vox oder als Jury-Mitglied der Castingshow «The Voice Kids» bei Sat.1 in Erscheinung getreten. (sda/dpa)

