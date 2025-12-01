wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

A320: Mehrheit der Jets hat notwendiges Update erhalten

Mehrheit der A320-Jets hat notwendiges Update erhalten

01.12.2025, 10:1301.12.2025, 10:13

Nach der Aufforderung zu einem dringenden Software-Update für tausende Airbus-Jets haben die Fluggesellschaften rasch gehandelt. An der grossen Mehrheit der rund 6000 betroffenen Jets der Modellfamilie A320 seien die notwendigen Änderungen bereits erledigt, teilte der weltgrösste Flugzeughersteller am Montagmorgen in Toulouse mit.

An Air France Airbus A320 approaches for landing in Lisbon at sunrise, Tuesday, Oct. 10, 2023. (AP Photo/Armando Franca)
Ein Air-France-Airbus A320.Bild: AP

Der Dax-Konzern und die europäische Luftfahrtbehörde EASA hatten die Airlines am Freitagabend nach einem Zwischenfall von Ende Oktober zu dem Update aufgefordert. Ohne dieses dürften die Maschinen nicht mehr starten, hatte es in der Anweisung geheissen.

Die Einschränkungen für den Flugverkehr blieben am Wochenende jedoch überschaubar. Einige Airlines nahmen schon ab Freitagabend das Software-Update vor, mit dem sich das Problem oft schon beheben liess. Viele Flugreisende, die auf eine A320-Maschine gebucht waren, bekamen von der kurzfristigen Aktion also kaum etwas mit.

Airbus hatte zuvor mitgeteilt, dass es durch intensive, von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung im Flugzeug kommen könne, was für die Steuerung von entscheidender Bedeutung sei. Nach Angaben der EASA ging es bei dem Zwischenfall um einen Flug der US-Gesellschaft Jetblue am 30. Oktober. Das Flugzeug habe nach einem Problem mit der Flugsteuerung und einem plötzlichen unkontrollierten Höhenverlust notlanden müssen. (sda/awp/dpa)

Mehr News aus der Luftfahrt:

Flugzeughersteller Pilatus liefert wieder in Hauptmarkt USA
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar
1 / 22
Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Zur Story.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Viele unterschätzen uns wegen unserem Alter»: So leidenschaftlich ist die Gen Z
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump glaubt weiter an Friedenswillen des Kremls +++ Witkoff reist zu Putin
Die aktuellsten Nachrichten zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den geopolitischen Auswirkungen im Liveticker.
Zur Story