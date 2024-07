Keine Hinrichtung: Lukaschenko begnadigt inhaftierten Deutschen Rico K.

Dem deutschen Sanitäter Rico K. drohte in Belarus eine Hinrichtung wegen angeblichem Terrorismus. Nun wurde dieser laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta von Machthaber Alexander Lukaschenko begnadigt.

K. wurden illegaler Waffenbesitz, Agententätigkeit, Mitgliedschaft in einer extremistischen Vereinigung, Söldnertum und Terrorismus vorgeworfen. Konkret soll er im Oktober 2023 eine Bombe von einem ukrainischen Agenten erhalten und auf einem Bahngleis in der Nähe der Hauptstadt platziert haben. Der Sprengsatz ging, ohne nennenswerte Schäden zu produzieren, in die Luft.

