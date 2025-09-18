sonnig24°
Aufregung in Deutschland: Schild verbietet Juden Zutritt zu Laden

Aufregung in Deutschland: Schild verbietet Juden Zutritt zu Laden

Ein antisemitischer Aushang schockiert die Stadt Flensburg in Schleswig-Holstein. Die Grünen fordern eine schnelle Reaktion.
18.09.2025, 15:2818.09.2025, 15:28

Ein in ein Schaufenster geklebtes Schild verbietet Juden in Flensburg den Zutritt zu einem Geschäft. Das berichten mehrere Lokalmedien übereinstimmend. Auf dem Schild steht: «Juden haben hier Hausverbot!!!!» In kleinerer Schrift ist darunter zu lesen: «Nichts Persönliches, auch kein Antisemitismus, kann euch nur nicht ausstehen

Wie der «Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag» schreibt, wurde das Plakat von Ladenbesitzer Velten Reisch persönlich aufgehängt. Der 60-Jährige erklärt dem Lokalmedium, dass er den Antisemitismus-Vorwurf nicht verstehe, und begründet den Zettel mit dem Gaza-Krieg: «In Israel leben nun mal Juden, und ich kann ja nicht unterscheiden, wer für die Angriffe oder dagegen ist.»

Antisemitisches Plakat in Flensburg
Bild: Screenshot X

Ehemalige Bürgermeisterin meldet sich zu Wort

Die Flensburger Politik reagierte mit Entsetzen auf den Vorfall. Der Kreisverband der Grünen teilte mit, dass das Schild «die Verbrechen des NS-Regimes» relativiere und «das Fundament unserer offenen Gesellschaft» gefährde. Die Kreisvorsitzende Annabell Pescher forderte schnelle Ermittlungen durch die zuständigen Behörden.

Im gesamten Bundesland findet der Vorfall Beachtung. Der innenpolitische Sprecher der Grünen im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Jan Kürschner, sieht einen klaren Verstoss gegen das Antidiskriminierungsgesetz. Er habe nach eigenen Angaben bereits Kontakt mit dem Innenministerium aufgenommen, um den Fall politisch weiterzuverfolgen.

Die frühere Flensburger SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange äusserte sich in einem Facebook-Video zu dem Vorfall. Sie erklärte, sie habe Anzeige erstattet, und rief zur Solidarität mit der jüdischen Gemeinde auf. Derartige Vorfälle müssten konsequent geahndet werden.

(rbu/t-online)

Ausgeladener israelischer Dirigent: «Habe meine menschlichen Werte nicht aufgegeben»
Islamwissenschaftler über Antisemitismus 2.0
1 / 12
Islamwissenschaftler über Antisemitismus 2.0
Pro-palästinensische Kundgebungen entsprechen dem Kalkül der Hamas und fördern einen Antisemitismus 2.0, wie ein renommierter Schweizer Islamwissenschaftler gegenüber SRF erklärt.
quelle: keystone / monirul alam
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So erleben junge jüdische Schweizer Antisemitismus
Video: watson
