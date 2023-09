«Es gibt natürlich Übergriffe auf den Wiesn. Aber wir sind auch da, in der Hoffnung, dass es gar nicht so weit kommt. Damit Frauen zu uns kommen können, die überfordert und orientierungslos sind, die nicht wissen, wie sie nach Hause kommen, die Freunde, Handy oder Geld verloren haben. Oft sind es Besucherinnen, die zum ersten Mal da sind und keine Ahnung hatten, dass man zum Beispiel in die Zelte nicht mehr hineinkommt, wenn man sie verlässt.»