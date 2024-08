23-Jähriger stirbt bei Sprung vom Zehnmeter in Bremen – jetzt steht Todesursache fest

Beim Sprung vom zehn Meter erreiche man eine Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde und sollte mit möglichst wenig Kontakt mit der Wasseroberfläche ins Becken eintauchen, so die Sprecherin. «Wenn die Angriffsfläche klein ist, dann ist der Aufprall auch nicht so heftig.»

In einem Freibad in Bremen ist ein 23-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann war vom Zehnmeterturm gesprungen und zunächst aus dem Wasser wieder aufgetaucht. Allerdings habe er unsichere Schwimmbewegungen gemacht, teilte die Polizei Bremen mit.

In einem bekannten Freibad in Bremen stirbt ein 23-Jähriger. Zuvor springt er vom Zehnmeterturm. Nun ist die Todesursache bekannt.

