Wahl Hessen 2018: Dann droht der Rücktritt von Angela Merkel



Was hat die Wahl in Hessen mit Merkels Zukunft zu tun? Der 2-Minuten-Guide

Max Biederbeck / watson.de

Der Wahl-Sonntag im deutschen Bundesland Hessen rückt näher und Politiker der Grossen Koalition werden in Berlin mit jedem Tag unruhiger auf ihren Stühlen herumrutschen.

Die Grünen sind auf rasanter Aufholjagd, sie könnten die SPD sogar überholen. Die Sozialdemokraten dagegen drohen ihren Sturz ins Nirgendwo weiter fortzusetzen. Und auch für die Union könnte nach der Bayernwahl das zweite Debakel anstehen, falls sich die Umfragen bewahrheiten sollten.

Kurzum: Eine Klatsche für die Bundesregierung ist in Hessen nach jetzigem Stand ziemlich wahrscheinlich. Aber was bedeutet sie eigentlich? Darüber haben Analysten und Experten durchaus unterschiedliche Meinungen.



Die einen sprechen schon vom «Kill» der Ära Merkel, die anderen verneinen zwingende Konsequenzen für die Bundesregierung. Ist ja schliesslich nur das ewige Wahllabor Hessen. Ist ja am Ende auch nur eine Landtagswahl, trotz allem.

Wir haben uns all diese Meinungen, Analysen und Wahrscheinlichkeiten für euch durchgelesen, haben die Möglichkeiten zusammengefasst und diesen kleinen Guide erstellt – mit ihm könnt ihr in wenigen Minuten schon jetzt erahnen, was am Sonntag Sache sein wird:

