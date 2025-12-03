Fall Fabian: Verdächtige bleibt in U-Haft

Im Fall Fabian hat das Amtsgericht in Rostock bestätigt: Die Verdächtige bleibt weiter in Untersuchungshaft. Gegen sie besteht dringender Mordverdacht.

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow hat das Amtsgericht Rostock den Haftbefehl gegen die Tatverdächtige bestätigt. Das sagte der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, Harald Nowack, nach einem Haftprüfungstermin.

Der Haftprüfungstermin geht auf einen Antrag des Anwalts der Verdächtigen, Andreas Ohm, zurück. Er hatte moniert, der Haftbefehl gegen seine Mandantin stütze sich lediglich auf Indizien, nicht auf Beweise.

Mordfall Fabian: «Tatverdacht eher verdichtet»

Oberstaatsanwalt Harald Nowack hatte im Gespräch mit t-online Ende November dieser Darstellung widersprochen: «Der Tatverdacht hat sich seit der Festnahme eher verdichtet als entkräftet», sagte er.

Der achtjährige Fabian war am 10. Oktober verschwunden. Seine Leiche wurde vier Tage später am Ufer eines Tümpels südlich von Güstrow gefunden. Die Beschuldigte wurde am 6. November unter dringendem Mordverdacht in einem Dorf in der Nähe von Güstrow verhaftet.