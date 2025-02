«Das Mäzenatentum wurde schon bei der Elbphilharmonie beschworen und nicht gehalten. Für den Neubau braucht es eine Einbindung in die koloniale Geschichte am Baakenhafen. Ausserdem braucht es klare Aussagen, was mit dem bisherigen Standort passiert. Die Innenstadt kann eine weitere wichtige Verlagerung in die Hafencity nicht vertragen. Die Äusserung, dass die Sanierung für eine Theaternutzung so viel günstiger sei als die Sanierung für eine Oper, ist fragwürdig. Unklar ist auch, wie viel Kühne bei der neuen Oper mitbestimmen darf. Bei allem bleiben viele Fragezeichen, die Zusage der Stadt zum Opernbau erscheint vor allem als Wahlkampfmanöver.»

Norbert Hackbusch, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion