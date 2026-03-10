recht sonnig13°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Angela Merkel erhält Europäischen Verdienstorden

Angela Merkel erhält Europäischen Verdienstorden

10.03.2026, 13:2310.03.2026, 13:23

Die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält für ihr Engagement für die EU und deren Werte den Europäischen Verdienstorden des Europaparlaments. Die 71-jährige CDU-Politikerin gehört damit zu den ersten 20 Trägerinnen und Trägern der Auszeichnung, die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Strassburg bekannt gab. Mit dem Orden werden Persönlichkeiten geehrt, die bedeutende Beiträge zur europäischen Integration und zu den europäischen Werten geleistet haben, wie das EU-Parlament mitteilte.

epa12761697 Former German Chancellor Angela Merkel attends the 38th Federal party convention of Democratic Union (CDU) party in Stuttgart, Germany, 20 February 2026. The federal party convention takes ...
Angela Merkel wird geehrt.Bild: keystone

Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem früheren polnischen Präsidenten Lech Walesa erhält Merkel die höchste von drei Stufen der Ehrung. Weitere Orden gehen vor allem an frühere Präsidenten und Premierminister von EU-Ländern sowie frühere Spitzen von Institutionen wie der Europäischen Zentralbank und Nato, aber auch Persönlichkeiten aus dem Sport, der katholischen Kirche, von Nichtregierungsorganisationen – und auch der Musik. So wird auch die Rockband U2 unter Frontmann Bono ausgezeichnet.

Merkel navigierte durch zahlreiche europäische Krisen

Merkel war während ihrer Amtszeit von 2005 bis 2021 als Krisenmanagerin Europas bekannt. Die CDU-Politikerin moderierte in den 16 Jahren etwa die Weltfinanzkrise ab 2007, die Eurokrise ab 2010, die Flüchtlingskrise 2015 und nicht zuletzt den Brexit und die Corona-Pandemie. Dabei nahm sie an mehr als 100 Gipfeln der europäischen Staats- und Regierungschefs teil.

Noch vor einigen Tagen hatte Merkel die Länder Europas angesichts der weltweiten Krisen und Kriege zu Einigkeit und Geschlossenheit aufgerufen. «Europa muss sein Schicksal mehr denn je in die eigene Hand nehmen», sagte sie in Hamburg.

Die Vorschläge für Ernennungen können von den Präsidentinnen und Präsidenten der EU-Institutionen, den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten oder den Präsidenten der nationalen Parlamente eingereicht werden. Eine feierliche Verleihungszeremonie für den Orden soll während der Parlamentstagung im Mai stattfinden. Die Auszeichnung wurde im vergangenen Jahr eingeführt. (dab/sda/dpa)

Mehr zu Angela Merkel:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wegen Iran-Krieg? USA könnten Patriot-Systeme aus Südkorea abziehen
Angesichts von Spekulationen über eine kriegsbedingte Verlegung von US-Militärgerät aus Südkorea in den Nahen Osten hat die Regierung in Seoul Bedenken geäussert.
Je nachdem, wie sich die Situation entwickele, könnten die US-Streitkräfte in Korea «einige Luftabwehrsysteme entsprechend ihren militärischen Bedürfnissen ins Ausland entsenden», sagte Präsident Lee Jae Myung laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap während einer Parlamentssitzung. Demnach räumte er seine Machtlosigkeit ein:
Zur Story