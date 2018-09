In Deckung, liebe Deutsche: Mike Shiva macht bei «Big Brother» mit 😱

Der Hellseher Mike Shiva lässt sich freiwillig einschliessen. Am Freitag zieht er in das Promi-Haus für die Sendung «Big Brother» in Deutschland ein. Dies gab der Sender Sat1 am Dienstagmorgen bekannt.

Ganz geheuer scheint ihm dabei nicht zu sein. So sagte er gegenüber dem Sender:

Wie lange es Shiva mit seinen Mitbewohnern tatsächlich aushält, wird sich zeigen. Bisher sind acht weitere Teilnehmer bekannt.

Die ersten drei stehen bereits seit einige Tagen fest. Es handelt sich dabei …