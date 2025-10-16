wechselnd bewölkt11°
Tod Jack White: Deutscher Musikproduzent ist verstorben

Deutscher Musikproduzent Jack White gestorben

16.10.2025, 12:3316.10.2025, 12:40

Der erfolgreiche deutsche Musikproduzent Jack White («Looking for Freedom») ist tot. Er starb mit 85 Jahren in Berlin. Die Berliner Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte von der «Bunten» und der «Bild»-Zeitung.

ARCHIV - 24.08.2020, Berlin: Jack White, Musikproduzent, steht in seiner Wohnung, an der Wand h
Jack White wurde 85 Jahren alt.Bild: DPA

Die Polizei war am Morgen gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden, wie ein Behördensprecher sagte.

Die Polizei leitet nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren ein. Dadurch soll geklärt werden, wie der Musikproduzenten und Komponist gestorben ist.

Von Roberto Blanco bis David Hasselhoff

Der als Horst Nussbaum in Köln geborene gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. White hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und über tausend Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie «Gloria», «Self Control» und «When the Rain Begins to Fall».

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. Mit 83 wurde er 2023 zum siebten Mal Vater. «Rafaella und ich haben vor Glück geweint», sagte White damals der «Bild» nach der Geburt von Angelina Melody. Seit 2015 waren White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet.

Für White, der insgesamt sieben Kinder hat, war es die vierte Ehe. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt. Rafaella Nussbaum sagte der «Bunte»: «Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft». Schon seit einigen Monaten lebten sie getrennt unter einem Dach, sagte sie. Sie wolle nun aus dem gemeinsamen Haus ausziehen. (sda/dpa)

