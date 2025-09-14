bedeckt18°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Deutschland: CDU gewinnt Wahl in NRW und AfD verdreifacht ihr Ergebnis

Kommunalwahl NRW - Pressestatement CDU am 14.09.2025 im Gemeindesaal St. Lambertus in D
Die CDU war in Nordrhein-Westfalen die stärkste Kraft. Das freut den CDU-Ministerpräsidenten Hedrik Wüst.Bild: imago

CDU gewinnt Wahl in NRW und AfD verdreifacht ihr Ergebnis

14.09.2025, 21:3414.09.2025, 21:34
Mehr «International»

Die CDU bleibt bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen klar die stärkste Kraft. Zu den Gewinnern im bevölkerungsreichsten Bundesland gehört aber auch die AfD, die ihr Ergebnis mehr als verdreifachen konnte. Damit landete sie in der bundesweit beachteten Wahl auf dem dritten Platz hinter der SPD. Die Grünen mussten erhebliche Einbussen hinnehmen.

Die Abstimmung in NRW galt als erster politischer Stimmungstest für die schwarz-rote Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar.

Das Erstarken der AfD im Westen löste bei den anderen Parteien Sorge aus. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte:

«Dieses Ergebnis muss uns zu denken geben, kann uns auch nicht ruhig schlafen lassen. Selbst meine Partei nicht, die diese Wahl so klar gewonnen hat.»
CDU-Ministerpräsident
News Bilder des Tages Ministerpraesident Ministerpr�sident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wuest W�st zu Gast bei der Firma eleQtron in Siegen eleQtron am 25.03.2024 in Siegen/Deutschland *** M ...
CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst.Bild: imago

AfD jetzt drittstärkste Kraft in NRW-Kommunen

Laut einer Hochrechnung zu den Kommunalwahlen um 20.20 Uhr im WDR kommt die CDU landesweit auf 34,6 Prozent. Die Christdemokraten liegen damit leicht über ihrem Ergebnis bei der Kommunalwahl 2020 (34,3 Prozent).

Auf Platz zwei folgt die SPD mit 22,0 Prozent und einem Minus von 2,3 Prozentpunkten im Vergleich zu 2020. Stark im Aufwind ist die AfD, die um 10,2 Punkte auf 15,3 Prozent zulegte und sich damit vor die Grünen auf Platz drei schob. Sie erlitten Verluste von 7,1 Prozentpunkten und landeten bei 12,9 Prozent. Schon bei der Bundestagswahl im Februar hatte die AfD in NRW die Grünen überholt.Die FDP sank auf 3,3 Prozent und verlor 2,3 Prozentpunkte. Die Linke verbesserte sich um 1,5 Punkte auf 5,3 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des WDR mit 58,5 Prozent deutlich höher als bei der Kommunalwahl 2020 (51,9 Prozent).

AfD gibt sich selbstbewusst

AfD-Landeschef Martin Vincentz erklärte:

«Die ersten Auszählungen zeigen es deutlich: NRW möchte weniger ‹Weiter so› und mehr AfD – viel mehr!»
AfD-Landeschef
Kommunalwahlkampf AfD in NRW am 05.09.2025 im Schloss Burgau in D�ren Dr. Martin Vincentz Landesvorsitzender AfD NRW *** Local election campaign AfD in NRW on 05 09 2025 at Burgau Castle in D�ren Dr M ...
AfD-Landeschef Martin Vincentz.Bild: imago

Die Kommunalwahl sei mehr als eine reine Abstimmung über Bürgermeister, Stadträte und Kreistage. «Sie war eine Volksabstimmung über die Richtung unseres Landes. Und wer den Wählerwillen ignoriert, wird von den Wählern abgestraft.» Die AfD habe einen immer deutlicheren Anteil von wirklichen Stammwählern.

Die Gelsenkirchener AfD-Landtagsabgeordnete Enxhi Seli-Zacharias sagte im WDR: «Wir haben unsere Wählerschaft zementiert. Es ist nicht mehr ein reines Frustwählen oder ein taktisches Wählen.»

NRW-Regierungschef Wüst zeigte sich besorgt. Dass die AfD ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl voraussichtlich mehr als verdreifacht habe, stelle alle demokratischen Parteien vor Herausforderungen. Alle müssten sich nun fragen: «Was sind die richtigen Antworten in Sachen Armutsmigration? Sind alle Teile unserer Sozialsysteme wirklich gerecht? Was ist mit Problemimmobilien?»

SPD: Müssen aus Tief herauskommen

Enttäuscht reagierten die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil. Die Duisburgerin Bas sagte im WDR:

«Es ist richtig, dass wir den Abwärtstrend nicht stoppen konnten.»
SPD-Vorsitzende
SPD-Bundestagsfraktion, Klausursitzung Berlin, Reichstagsgeb�ude, SPD-Bundestagsfraktion, Klausursitzung, B�rbel Bas Berlin Berlin GER *** SPD Bundestag parliamentary group, closed meeting Berlin, Rei ...
SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas.Bild: imago

Dennoch seien die Werte kein Desaster, wie es ihrer Partei zuvor prognostiziert wurde. «Wir müssen uns natürlich fragen, wie wir aus diesem Tief wieder rauskommen», sagte Bas. Das gute Ergebnis der AfD müsse allen demokratischen Parteien Sorge machen.

Der Co-Vorsitzende und Vizekanzler Klingbeil sagte der Deutschen Presse-Agentur, die wirtschaftliche Lage habe die Wähler am stärksten umgetrieben. «Wir werden nicht nachlassen, wenn es um Wirtschaftswachstum und sichere Arbeitsplätze geht. Das hat für uns Priorität.»

Der SPD-Landesvorsitzende Achim Post sagte: «Die NRW SPD hat verstanden.» Ein «Weiter so» dürfe es jetzt mit der NRW-SPD nicht geben. Politik müsse so stattfinden, dass die Menschen sie verstünden: «Dass wir diskutieren, entscheiden und umsetzen, dass wir nicht uns verzetteln in irgendwelchen Nebendebatten.»

Viel Bundesprominenz im Wahlkampf in NRW

Kanzler Merz, Vizekanzler Klingbeil, Bundesarbeitsministerin Bas sowie weitere Spitzenvertreter der Bundesparteien traten im Wahlkampf in NRW mehrfach auf, was die bundespolitische Bedeutung der Kommunalwahlen unterstrich. Für Merz und Bas sowie weitere Bundespolitiker wie Bundestagsfraktionschef Jens Spahn und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ist NRW das Heimatbundesland.

Der Ausgang der Kommunalwahlen mit dem Sieg der CDU gibt nach Einschätzung von Unions-Fraktionschef Jens Spahn der schwarz-roten Koalition im Bund Rückenwind. Das Ergebnis sei Ansporn für eine ruhige pragmatische Arbeit. Zugleich warnte Spahn:

«Der Zuwachs der extremen Rechten muss uns allen ein Weckruf sein.»
CDU-Fraktionschef
epa12096518 Christian Democrats (CDU) faction leader Jens Spahn attends a news conference before a faction meeting at the German Bundestag (Parliament) in Berlin, Germany, 13 May 2025. EPA/HANNIBAL HA ...
CDU-Fraktionschef Jens Spahn.Bild: keystone

Enttäuschung bei den Grünen

Auch die NRW-Grünen reagierten enttäuscht angesichts des Absturzes ihrer Partei. «Bei der vergangenen Kommunalwahl hatten Zukunftsthemen Rückenwind, derzeit haben sie oft Gegenwind», teilten die Grünen-Landesvorsitzenden Yazgülü Zeybek und Tim Achtermeyer mit. 2020 hatten die Grünen mit 20 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer Kommunalwahl erzielt. Grünen-Bundeschef Felix Banaszak sieht das schwache Abschneiden bei den Kommunalwahlen als Folge einer grundsätzlichen politischen Verschiebung. Er sagte:

«Ökologische, progressive Politik hat es gerade schwer.»
Grüne-Bundeschef
News Bilder des Tages Felix Banaszak, B�ndnis 90/Die Gr�nen Pressestatement, Felix Banaszak, Bundestag, B�ndnis 90/Die Gr�nen, Vorsitzender Berlin Berlin GER *** Felix Banaszak, B�ndnis 90 Die Gr�nen ...
Grünen-Bundeschef Felix Banaszak.Bild: imago

Fast 14 Millionen Wahlberechtigte

Rund 13,7 Millionen Bürger waren zu den Kommunalwahlen im bevölkerungsstärksten Bundesland aufgerufen. Gewählt wurden Räte in Städten und Gemeinden sowie auch Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte. Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmässig landesweit die meisten Stimmen geholt. Im Gegensatz zur Bundestags- oder Landtagswahl gibt es bei den Kommunalwahlen in NRW für Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage keine Fünf-Prozent-Sperrklausel.

Stichwahlen am 28. September

Wenn bei den Abstimmungen über Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landräte keiner der Bewerber oder Bewerberinnen im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. September in eine Stichwahl. Hier reicht dann eine einfache Mehrheit zum Sieg. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Kommentar
Überall in Europa liegen Protestparteien vorn – die Schweiz wird zum Sonderfall
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
34 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Gefühlsschraube
14.09.2025 20:41registriert Oktober 2016
Das hat auch niemand erwartet. Etwas komischer Titel. Aber Fakt ist, das die AFD ihr Ergebnis verdreifacht hat. Wenn das schon in NRW möglich ist, dann viel Spass im Osten der Republik.
606
Melden
Zum Kommentar
avatar
Jaguar79
14.09.2025 20:29registriert März 2025
Warum sollte die AFD die Wahl gewinnen? Sie lagen in keiner Prognose vorne. Trotzdem sie sie die Gewinner und SPD die Verlierer.
354
Melden
Zum Kommentar
avatar
AlohaGirlwithAkita2
14.09.2025 20:19registriert Juni 2024
Ja auch logisch. Trotzdem grösster Gewinner mit verdreifachen der prozente
2319
Melden
Zum Kommentar
34
Meistgelesen
1
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Auch sie ist ein Social-Media-Star – das ist die Witwe Erika Kirk
5
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
3
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
4
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
5
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
Meistgeteilt
1
Israel zerstört Gebäude der Universität in Gaza +++ 250'000 Palästinenser geflüchtet
2
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
3
Spanien im Finalturnier des Davis Cups +++ Norwegischer Dreifach-Triumph an der Ironman-WM
4
Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports
5
Biels Gratwanderung zwischen Dynamik und Panik
Andrea Bocelli und Pharrell Williams begeistern bei Vatikan-Konzert
Zehntausende Menschen haben am Abend den italienischen Tenor Andrea Bocelli und den US-Musiker Pharrell Williams bei einem grossen Gratiskonzert auf dem Petersplatz bejubelt.
Mehr als 70'000 Menschen verfolgten laut Schätzungen das Konzert «Grace for the World». Neben Bocelli und Williams standen auch John Legend, Karol G und Jennifer Hudson, der K-Pop-Star BamBam und das Hip-Hop-Duo Clipse auf der Bühne.
Zur Story