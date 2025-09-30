wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Spionage für China: Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker verurteilt

Spionage für China: Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker verurteilt

Jahrelang soll Jian G. für China spioniert haben. Jetzt wurde der ehemalige Mitarbeiter des AfD-Politikers zu einer Haftstrafe verurteilt.
30.09.2025, 10:3330.09.2025, 10:33

Der ehemalige Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah, Jian G., ist wegen Spionage für China zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden sah die geheimdienstliche Agententätigkeit des Deutschen in besonders schwerem Fall als erwiesen an.

Als Mitarbeiter im damaligen Abgeordnetenbüro Krahs im Europäischen Parlament soll G. von 2019 bis 2024 Informationen gesammelt und teilweise vertrauliche Dokumente an chinesische Stellen weitergereicht haben. Ausserdem habe er persönliche Informationen über AfD-Führungspersonal zusammengetragen sowie chinesische Dissidenten ausgespäht.

In seinem letzten Wort vor Gericht wies G. die Vorwürfe zurück. «Ich habe nicht für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und bin unschuldig», sagte er beim vorletzten Verhandlungstermin in der vergangenen Woche. Sein Anwalt forderte einen Freispruch mangels hinreichender Beweise. Der Generalbundesanwalt hatte eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert.

epa12283821 Defendant Jian G arrives for the start of the high-profile espionage trial against a former assistant to an AfD member in Dresden, Germany, 05 August 2025. Jian G., a German citizen, is ac ...
Jian G. hat für China spioniert.Bild: keystone

Bewährungsstrafe für Komplizin

Mitangeklagt war auch G.s mutmassliche Komplizin Yaqi X. Der Chinesin wurde vorgeworfen, als Mitarbeiterin eines Logistikunternehmens am Flughafen Leipzig Daten zu Fracht, Flügen und Passagieren geliefert zu haben. Sie hatte im Prozess die Weitergabe von Informationen eingeräumt, aber bestritten, von der Agententätigkeit gewusst zu haben. Das Gericht verurteilte sie zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Gegen Krah ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden in einem separaten Verfahren wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen. Der Bundestagsabgeordnete hatte als Zeuge in dem Prozess angegeben, nichts von der Agententätigkeit und der Mitgliedschaft seines ehemaligen Mitarbeiters in Chinas Kommunistischer Partei gewusst zu haben. (t-online/dpa)

Mehr zum Thema:

Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah wegen Spionage für China angeklagt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
Digitale Skepsis in einer digitalisierten Gesellschaft
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Du magst Nutella? Dann solltest du schnell nach Malmö aufbrechen
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
WM-Silberheld Knak wechselt nächste Saison zum ZSC + Ljunggren zurück in Fribourg
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Wie sich deine Lieblings-Comedians von den Saudis kaufen liessen
Dave Chappelle, Bill Burr, Jim Jeffries, Whitney Cummings, Tom Segura, Kevin Hart, Andrew Schulz, Jimmy Carr, Louis C. K., Pete Davidson, Russell Peters, Chris Tucker, Jo Koy und viele mehr.
Zur Story