Maddie McCann verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Ferienwohnung in Portugal. Bild: keystone

Gericht spricht Maddie-Verdächtigen bei Prozess in Deutschland frei

Nach fast 40 Verhandlungstagen ist das Urteil gefallen. Christian B., der im Fall Maddie verdächtigt wird, entgeht in Braunschweig einer Verurteilung.

Der Maddie-Verdächtige Christian B. ist bei einem Vergewaltigungs-Prozess im niedersächsischen Braunschweig freigesprochen worden. Das Landgericht verhängte am Dienstag gegen den 47-Jährigen keine Strafe. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm mehrere Sexualverbrechen an Frauen und Kindern in Portugal vorgeworfen.

Im Braunschweiger Prozess ging es nicht um den Fall Maddie. B. bleibt vorerst im Gefängnis, weil er noch bis September 2025 eine andere Haftstrafe wegen Vergewaltigung absitzt. (pre)

Update folgt ...