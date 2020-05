International

Die Welt in Karten

Coronavirus Europa: Wann öffnen welche Grenzen? Diese Karte zeigt es



Die Welt in Karten

Diese Karte zeigt, welche Grenzen für Schweizer Feriengäste geöffnet sind

Viele können die Sommerferien kaum erwarten – doch werden die Grenzen rechtzeitig wieder offen sein? Diese Karte zeigt, wo du zurzeit mit einem Schweizer Pass zu touristischen Zwecken einreisen darfst.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter gab am Mittwochnachmittag bekannt, dass die Grenzen zu Österreich, Deutschland und Frankreich am 15. Juni 2020 wieder vollständig geöffnet werden. Das heisst: Wer Ferien in diesen Ländern machen will, darf das dann wieder. (Ob das in diesem aussergewöhnlichen Sommer Sinn macht und man nicht besser den inländischen Tourismus unterstützten sollte, ist nochmals eine ganz andere Frage ...)

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Trotzdem wollen wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Eine problemlose Einreise ermöglichen zurzeit Schweden, die Niederlande, Grossbritannien, Weissrussland und Portugal. Ausserdem ist in einigen anderen Ländern die Einreise ebenfalls möglich, allerdings werden Schweizer und Schweizerinnen nach der Ankunft in eine meist 14-tägige Quarantäne geschickt.

Die allermeisten Länder haben allerdings bis heute noch kein Datum bekannt gegeben, wann Personen aus der Schweiz zu Ferienzwecken wieder einreisen dürfen.

Bild: watson

Hast du neuere Informationen? Die Daten wurden auf den Webseiten der lokalen Behörden recherchiert. Sie stammen vom Donenrstag, 14. Mai 2020 und ändern sich ständig. Überprüfe vor einer Reise daher auch selbst, was der aktuelle Stand ist. Hast du aktuellere Informationen über ein Land? Dann melde dich gerne via data@watson.ch. Besten Dank für deine Mithilfe.

Hier findest du alle europäischen Länder im Überblick. Länder aus anderen Kontinenten werden hier bewusst nicht thematisiert, weil Reisen zu touristischen Zwecken an solche Destinationen diesen Sommer zum heutigen Standpunkt unrealistisch erscheinen.

Einreise möglich

Portugal, Schweden, Niederlande, Grossbritannien, Weissrussland

Einreise möglich, aber mit Quarantäne

Albanien, Griechenland, Irland, Malta, Norwegen, Rumänien

Einreise möglich mit negativem Coronatest

Serbien (Testergebnis muss weniger als 72 Stunden alt sein, plus offizielle Genehmigung)

Einreise noch nicht möglich, Öffnungsdatum ist aber bekannt

31. Mai 2020:

Litauen

15. Juni 2020:

Deutschland, Österreich, Frankreich, Island

30. Juni 2020:

Färöer​

Einreise noch nicht möglich, Öffnungsdatum bisher unbekannt

Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Kroatien, Lettland, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikan, Zypern

Unbekannt

Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Luxemburg, Moldau, Monaco

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

So kam das Coronavirus in die Schweiz – eine Chronologie Bundesrat Maurer ruft zu Ferien in der Schweiz auf Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter