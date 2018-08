International

Die Welt in Karten

Abtreibungsverbot in Argentinien: Hier gibt es das auch



Argentinien legalisiert Abtreibungen nicht – und ist damit nicht allein

Argentinien will die Abtreibung nicht legalisieren. Wie sieht es eigentlich sonst auf der Welt aus? Welches Land erlaubt was? Eine Übersicht:

In der Schweiz ist die Abtreibung seit 2002 erlaubt – sofern dies in den ersten zwölf Wochen nach Beginn der letzten Regelblutung geschieht und die Frau ihren Wunsch schriftlich bestätigt. In Ausnahmefällen ist auch eine spätere Abtreibung möglich.

Anders sieht dies in Argentinien aus. Das Parlament des südamerikanischen Staates lehnte eine Liberalisierung des Gesetzes ab. Somit gilt dort weiterhin: Abtreibungen sind nur erlaubt bei Vergewaltigungsopfern oder wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter oder des Kindes auf dem Spiel steht.

Die Regelungen sind also für jedes Land unterschiedlich. Grob kann in diese vier Kategorien unterteilt werden:

bild: watson

Abtreibung legal: In diesen Ländern ist die Abtreibung ohne medizinischen Grund grundsätzlich legal. In den meisten Ländern gilt dafür – wie in der Schweiz – eine Frist von 12 Wochen. Es gibt allerdings diverse Ausnahmen.

In diesen Ländern ist die Abtreibung ohne medizinischen Grund grundsätzlich legal. In den meisten Ländern gilt dafür – wie in der Schweiz – eine Frist von 12 Wochen. Es gibt allerdings diverse Ausnahmen. Sozioökonomische Gründe: Abtreibungen sind grundsätzlich erlaubt, allerdings sind die Regeln strenger und es braucht eine Drittperson, welche den Entscheid fällt.

Abtreibungen sind grundsätzlich erlaubt, allerdings sind die Regeln strenger und es braucht eine Drittperson, welche den Entscheid fällt. Wenn Gesundheit in Gefahr: In diesen Ländern ist die Abtreibung nur möglich, wenn die Gesundheit der Mutter oder des Kindes auf dem Spiel steht.

In diesen Ländern ist die Abtreibung nur möglich, wenn die Gesundheit der Mutter oder des Kindes auf dem Spiel steht. Wenn Leben in Gefahr: In diesen Ländern ist die Abtreibung nur möglich, wenn das Leben der Mutter oder des Kindes auf dem Spiel steht. In wenigen Ländern sind die Gesetze gar so rigoros, dass eine Abtreibung nicht möglich ist.

Diverse Unterschiede der Gesetze

Innerhalb dieser «Obergruppen» kann es zudem grössere Unterschiede geben. In den USA, Australien und Mexiko können sich die Gesetze von Staat zu Staat unterscheiden. In der Karte haben wir uns für die Regelung im Grossteil des Landes entschieden.

So ist in einigen Ländern Abtreibung im Falle von Vergewaltigung oder bei Inzest explizit erlaubt, in China darf nicht aufgrund des Geschlechts abgetrieben werden, manchmal spielt das Alter der Frau eine Rolle oder teilweise braucht es die Zustimmung des Erzeugers. Alle Details sind hier ersichtlich.

Daten und Quellen Die Angaben stammen alle von der Nonprofit-Organisation «Center for Reproductive Rights», welche seit 1992 besteht und seit 1998 die Weltkarte der Abtreibungsgesetze (worldabortionlaws.com) publiziert. Die Daten dafür stammen wo immer möglich direkt aus offiziellen Staatsquellen, andernfalls von der WHO oder der Harvard School of Public Health.

Worin Kinder wirklich ganz miserabel sind: im Verstecken

Diese echt aussehenden Masken täuschen selbst dich

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare