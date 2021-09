Ein Septemberabend in Lissabon: Dank der hohen Impfquote hebt Portugal nach einem Jahr die Maskenpflicht im Freien auf. Bild: keystone

Die Welt in Karten

Welches Land die höchste Impfquote hat – und welches die tiefste

Das Impftempo in der Schweiz hat zugenommen, seit der Bundesrat die Zertifikatspflicht eingeführt hat. Mit knapp 54 Prozent vollständig Geimpften gehört die Schweiz aber noch längst nicht zur Weltspitze.

Die höchsten Impfquoten

Die höchste Impfquote hat zurzeit Portugal. Das zeigt der Blick in die Rangliste des Statistikportals «Our Wold in Data» der Oxford Universität. Berücksichtigt wurden Länder mit mindestens einer Million Einwohner.

Im Gegensatz zur Schweiz leben ungeimpfte Menschen in Portugal mit keinen zusätzlichen Einschränkungen. Auch gibt es keine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, wie sie beispielsweise Frankreich für Gesundheitspersonal hat.

Doch die hohe Impfquote sei trotzdem kein Zufall, meint der portugiesische Impf-Taskforce-Chef Gouveia e Melo: «Wir hatten im Januar sehr viele Todesopfer zu beklagen, jeden Tag 300, bei einer Bevölkerung von zehn Millionen». Corona hat Portugal zu Beginn des Jahres stark getroffen und einen sehr strikten Lockdown gefordert – entsprechend liessen sich die meisten Menschen schnell von der Impfung überzeugen.

Auch die Organisation habe gut funktioniert: Per Anruf oder SMS kontaktierten die portugiesischen Behörden jeden Bürger mit einem Terminvorschlag zur Impfung. Laut e Melo habe es nur ganz wenige Absagen gegeben.

Einige Massnahmen, wie beispielsweise die Maskenpflicht im Freien, wurden bereits aufgehoben. Sobald 85 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, dürfen auch Clubs und Discos wieder öffnen.

Die tiefsten Impfquoten

Am wenigsten geimpft wurde bisher in Afrika: Nur 3 von 100 Personen auf dem afrikanischen Kontinent sind vollständig gegen Corona geimpft.

Weltweiter Vergleich

Nebst Afrika haben auch viele Länder in Asien eine sehr tiefe Impfquote. Allerdings gibt es in Asien sehr grosse Unterschiede: So sind beispielsweise 70 Prozent aller Chinesen und sogar 77 Prozent aller Menschen in Singapur vollständig geimpft.