Dass die Republikaner gewillt sind, Gesetze mit irrwitzigen Spitzfindigkeiten auszuhebeln, haben sie kürzlich bewiesen. Sie verhinderten, dass der Kongress in einem Schnellverfahren über Trumps Zollpolitik abstimmt und die dafür benötigte Notlage beendet. Ein entsprechendes Gesetz zu nationalen Notfällen gibt dem Kongress diese Möglichkeit: Das Gesetz definiert, dass nach einer Verhandlungsphase von 15 Tagen innerhalb von drei Tagen darüber abgestimmt werden muss.

Der ehemalige strategische Berater von Donald Trump, Steve Bannon, hat in einem Interview erklärt, er sei guten Mutes, dass Trump auch zu den Wahlen im Jahr 2028 antreten werde: «Ich bin der festen Überzeugung, dass Präsident Trump bei den Wahlen 2028 erneut antreten und gewinnen wird. Ich werde ihn dabei unterstützen. Ein Mann wie er kommt nur einmal in jedem Jahrhundert, wenn wir Glück haben. Jetzt haben wir ihn und er ist Feuer und Flamme. Ich bin ein grosser Fan und möchte ihn 2028 wieder sehen.»

Elvis Presleys Villa in Los Angeles

Trotz Verbot protestieren Tausende gegen Festnahme von Erdogan-Rivale

Tausende Menschen haben in der Türkei gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu protestiert.

In Istanbul und der Hauptstadt Ankara forderte die Menge Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Rücktritt auf und warfen ihm vor, durch die Festnahme seinen grössten Rivalen ausschalten zu wollen. Am Rande der Proteste kam es zu Ausschreitungen und Festnahmen, wie Medien berichteten. Imamoglus Partei CHP, die wichtigste Oppositionskraft in der Türkei, sprach von einem versuchten Staatsstreich. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Festnahme als «äusserst besorgniserregend».