Der «Das ist nicht normal»-Ticker: Trump will Richter impeachen

Nachdem Richter Paul Engelmayer ein präsidiales Dekret von Donald Trump für unzulässig erklärt hat, reagiert Vizepräsident J.D. Vance sofort. Er tweetet, Richter hätten nicht die Erlaubnis, die legitime Macht der Exekutive einzuschränken. Er liegt damit falsch. Das Prinzip ist in der US-Verfassung verankert.

Donald Trumps rechte Hand, Elon Musk, relativiert in einem Retweet, dass Adolf Hitler, Josef Stalin und Mao für die Morde an Millionen von Menschen verantwortlich sind. Eigentlich seien dafür die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verantwortlich gewesen.

Nachtrag: Einer der Autoren, der republikanische Senator in Minnesota und vierfache Familienvater Justin Eichorn, wird am Dienstag festgenommen , weil er sich mit einer Minderjährigen für Sex treffen wollte.

Nach dem Willen einer Gruppe von fünf republikanischen Abgeordneten soll Kritik an Trump als «Trump-Derangement-Syndrom» eingestuft werden – eine psychische Krankheit. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde eingereicht.

US-Präsident Trump fordert mit einer Schimpftirade auf seinem Social-Media-Portal Truth Social, dass Richter, die ihn in die Schranken weisen, impeached werden sollten. Konkrete Namen nennt er dabei nicht. Klar wird aber, dass er damit James Boasberg meint. Boasberg stoppte die Deportation von venezolanischen Einwanderern – Trump setzte sich darüber hinweg.

Donald Trump schwächt die Gewaltenteilung in den USA immer mehr. Bild: keystone

Trump will Richter impeachen

