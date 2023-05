Elon Musk schiesst antisemitisch gegen US-Milliardär George Soros

Der jüdische Milliardär George Soros ist regelmässig Ziel von antisemitischen Angriffen. Jetzt beteiligte Tesla-Chef Elon Musk sich an dem Antisemitismus.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Elon Musk hat auf Twitter den jüdischen Milliardär George Soros heftig angegriffen. Er hasse die Menschheit und wolle die Struktur der Zivilisation aushöhlen, schreibt Musk auf seiner eigenen Plattform. George Soros ist regelmässig antisemitischen Anfeindungen und Verschwörungserzählungen ausgesetzt – und Musk übernimmt mit seinem Frontalangriff zumindest die Narrative dieser Erzählungen.

Elon Musk attackiert den US-Milliardär George Soros frontal. Bild: keystone

Musk schrieb zunächst, Soros erinnere ihn an Magneto, ein Charakter des Marvel-Comic-Universums. Dort gehört Magneto zu den Bösewichten. Er soll der Marvel-Erzählung zufolge ein deutscher Jude sein, der während des Zweiten Weltkriegs mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert wurde und den Holocaust überlebte.

Der Journalist Brain Krassenstein erklärte Musk daraufhin in einem Tweet, dass Soros und Magneto beide den Holocaust überlebten. Soros werde ständig wegen seiner guten Absichten angegriffen, «die einige Amerikaner für schlecht halten, nur weil sie mit der politischen Zugehörigkeit nicht einverstanden sind», so Krassenstein. Soros engagiert sich als Philanthrop und gründete die «Open Society Foundations», über die er einen grossen Teil seines Vermögens spendet. In antisemitischen, rechtsextremen Kreisen gilt Soros als Feindbild.

Musk antwortete entsprechend dem Narrativ der antisemitischen Verschwörungserzählungen: «Du gehst davon aus, dass es sich um gute Absichten handelt.» Soros Absichten seien aber nicht gut, er wolle die Struktur der Zivilisation aushöhlen und hasse die Menschheit, so Musk. Einige Nutzer reagierten empört und bezeichnen ihn als Antisemiten. Konsequenzen drohen Musk auf seiner eigenen Plattform voraussichtlich kaum.

Verwendete Quellen:

twitter.com: Tweet von @elonmusk

(t-online, csi)