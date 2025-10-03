bedeckt11°
Luxemburg hat einen neuen Grossherzog

epaselect epa12427358 Guillaume, Grand Duke of Luxembourg and Stephanie, Grand Duchess of Luxembourg hold their children Charles (2L) and Francois (R) as they wave from the balcony of the Grand Ducal ...
Grossherzog Guillaume mit Grossherzogin Stéphanie und ihren Kindern.Bild: keystone

03.10.2025, 16:1903.10.2025, 16:19

Guillaume ist neuer Grossherzog von Luxemburg. Sein Vater Henri hat nach 25 Jahren abgedankt und somit das royale Amt an seinen ältesten Sohn weitergegeben. Grossherzog Guillaume wird in einer feierlichen Sitzung des Parlaments als Staatsoberhaupt vereidigt.

Der Thronwechsel ist ein grosses Ereignis im kleinen Luxemburg. Viele Menschen haben sich vor dem grossherzoglichen Palast in Luxemburg-Stadt versammelt, in dem zunächst die Abdankungszeremonie über die Bühne ging. Luxemburgs Premierminister Luc Frieden sprach von «einem historischen Moment».

epa12427315 Luxembourgs Prime Minister Luc Frieden delivers a speech during the abdication ceremony of the Grand Duke of Luxembourg Henri at the Grand Ducal Palace in Luxembourg, 03 October 2025. Hen ...
Luxemburgs Premierminister Luc Frieden.Bild: keystone

Neben hochrangigen Politikern aus Europa sind auch König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden und König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien gekommen. Nach der Vereidigung wird sich Guillaume mit Grossherzogin Stéphanie und seiner Familie auf dem Balkon des Palastes zeigen. Das Paar hat zwei kleine Söhne.

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Grossherzogtum der Welt und zählt rund 670'000 Einwohner. Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890. Guillaume (43) ist der siebte Souverän im Haus Luxemburg-Nassau. (rbu/sda/dpa)

