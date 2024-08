EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will, dass Europa seine eigene Energie erzeugt. Bild: keystone

Von der Leyen ruft zu Ausbau der Atomkraft auf

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage zu einem Ausbau der Atomenergie aufgerufen. «Wenn es um unsere Energie geht, müssen wir unsere eigene Energie erzeugen», sagte sie bei der Globesec-Sicherheitskonferenz in Prag. Dazu brauche es mehr Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, mehr Atomkraft und mehr Effizienz.

Als Argument für ihre Forderung nannte von der Leyen insbesondere den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. «Mit ukrainischen Städten liegen auch viele unserer grundlegenden Sicherheitsannahmen in Trümmern», sagte sie. Jahrzehntelang hätten viele Menschen erklärt, dass wirtschaftliche Verflechtung die wahre Quelle für Sicherheit sei, und Europa habe russisches Gas gekauft. «Das sollte die Garantie dafür sein, dass Moskau niemals einen neuen Krieg auf dem alten Kontinent beginnen würde», sagte von der Leyen. «Das aber war ein Trugschluss.»

Derzeit arbeiten in der EU Länder wie Frankreich, Ungarn und Polen am Ausbau der Atomenergie. In Deutschland gingen im April 2023 die letzten AKW ausser Betrieb. (sda/dpa)