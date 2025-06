Regiestuhl und andere David-Lynch-Andenken teuer versteigert

Lynch war durch die TV-Serie «Twin Peaks» sowie Kultfilme wie «Wild at Heart» und «Blue Velvet» bekanntgeworden. Im Januar starb er mit 78 Jahren. Der langjährige Raucher hatte an einem Lungenemphysem gelitten.

Unter den vielen Stücken, die in Los Angeles versteigert wurden, waren zudem Musikinstrumente, Platten, Möbel, Kunstobjekte und Mal-Utensilien aus dem Atelier des Multitalents.

Eine Espresso-Maschine aus dem Haushalt von Lynch (Schätzpreis 3'000 Dollar) fand für mehr als 45'000 Dollar einen neuen Besitzer. 35 Gebote gingen für 35mm-Filmrollen von Lynchs Debütfilm «Eraserhead» (1977) ein – der Preis kletterte am Ende auf 52'000 Dollar hoch. Der Schätzwert hatte bei 500 bis 700 Dollar gelegen. Ein ikonischer roter Vorhang aus der Mystery-Serie «Twin Peaks» erzielte mehr als 32'000 Dollar.

Fünf Monate nach dem Tod des «Twin Peaks»-Regisseurs David Lynch sind Hunderte Stücke aus seinem Nachlass versteigert worden. Unter den Highlights war ein Regiestuhl aus rotem Leder mit dem Namen des Filmemachers, der vom Auktionshaus Julien's Auctions vorab auf einen Wert von 5'000 bis 7'000 Dollar geschätzt wurde. Er brachte bei der Auktion in Kalifornien mit 91'000 Dollar (knapp 80'000 Euro) deutlich mehr ein.

