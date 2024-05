Roman Polanski gewinnt Verleumdungsprozess in Paris

Polanskis Anwältin Delphine Millet am Dienstag in Paris.

Polanskis Anwältin Delphine Millet am Dienstag in Paris. Bild: keystone

Lewis hatte gegen Polanski geklagt, der in einem Interview mit der Wochenzeitschrift «Paris Match» ihre Vorwürfe des sexuellen Übergriffs als «abscheuliche Lüge» abgewiesen hatte: «Die grundlegende Eigenschaft eines guten Lügners ist ein ausgezeichnetes Gedächtnis», sagte der Filmemacher in dem 2019 veröffentlichten Gespräch.

Schon wieder: Orcas versenken 15-Meter-Yacht vor Küste Marokkos

Orcas haben spanischen Medienberichten zufolge erneut eine Segelyacht in der Nähe von Gibraltar versenkt. Es handelt sich dieses Mal um ein grösseres Schiff – und um den insgesamt bereits siebten Fall seit 2020.

Die zwei Besatzungsmitglieder der 15-Meter-Yacht «Alborán Cognac» hätten am Sonntagmorgen etwa 26 Kilometer vor Kap Spartel in Marokko am südlichen Eingang zur Strasse von Gibraltar zunächst dumpfe Schläge gegen den Rumpf wahrgenommen, berichteten die spanische Zeitung «El País», das Portal «20Minutos» und andere Medien am Montag unter Berufung auf den spanischen Seenotrettungsdienst. Dabei sei das Ruderblatt beschädigt worden. Als dann Wasser in das Boot eingedrungen sei, hätten die Segler einen Notruf abgesetzt.