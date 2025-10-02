sonnig12°
Zehntausende protestieren in Frankreich gegen Sparpläne

A demonstrator holds a poster reading &quot;Macron, dismissal&quot; during a new round of strikes and protests against the caretaker government and cost-cutting Thursday, Oct. 2, 2025 in Paris. (AP Ph ...
Auch in der französischen Hauptstadt Paris kommt es zu Protesten. Bild: keystone

Zehntausende protestieren in Frankreich gegen Sparpläne

02.10.2025, 14:4002.10.2025, 14:40

Zehntausende demonstrieren in Frankreich gegen mögliche Sparmassnahmen einer neuen Regierung für das hoch verschuldete Land. Nach Angaben des Innenministeriums waren gegen Mittag landesweit 85'000 Menschen auf den Strassen.

Die Protestaktionen in der Hauptstadt Paris waren in die Zahl bislang nicht eingerechnet. Auch Touristinnen und Touristen dürften Auswirkungen des Streiktags spüren.

In Paris blieben einzelne Metro-Stationen geschlossen, auf einzelnen Strassenbahnlinien ruhte der Verkehr. Beeinträchtigungen gab es auch im Regionalverkehr, etwa im Süden des Landes und in der an Deutschland grenzenden Region Grand Est. Im berühmten Louvre in Paris blieben einige Ausstellungsräume wegen des Streiks geschlossen.

epa12422986 A protester holds a poster reading Lecornu did you see my street? as people demonstrate against government&#039;s austerity budget during an inter-Unions national day of protest in Montp ...
Unter anderem wollen die Demonstranten Druck auf den neuen Premierminister Sébastien Lecornu ausüben.Bild: keystone

Zu den Protesten aufgerufen hatte ein breites französisches Gewerkschaftsbündnis. Es will Druck auf Frankreichs neuen Premier Sébastien Lecornu angesichts seiner Beratungen über einen Haushalt für das kommende Jahr machen. Die Gewerkschaften fordern einen kompletten Bruch mit den Plänen für einen Sparhaushalt von Lecornus zurückgetretenem Vorgänger, François Bayrou.

Konkret kritisieren sie etwa Stellenstreichungen und eine Reform der Arbeitslosenversicherung, die in den Blick genommen worden waren. Lecornu betonte zwar, beim Haushalt von null anfangen zu wollen. Aus Sicht von Sophie Binet, Chefin der Gewerkschaft CGT, ist allerdings nicht klar, ob Lecornu dazu bereit sei, die zu schulternden Lasten gleichmässig zu verteilen.

Frankreich hat gemessen an der Wirtschaftsleistung mit 114 Prozent die dritthöchste Schuldenquote in der EU nach Griechenland und Italien. Auch die Staatsausgaben gehören zu den höchsten in Europa. Das Haushaltsdefizit lag zuletzt bei 5,8 Prozent. Die EU hat bereits im Juli 2024 ein Defizitverfahren gegen Frankreich eröffnet. (sda/dpa)

