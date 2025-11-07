wechselnd bewölkt
Konzert von israelischem Orchester in Paris wegen Gaza-Konflikt gestört

Szenen wie beim Fussball: Konzert von israelischem Orchester in Paris gestört

07.11.2025, 14:1607.11.2025, 14:39

Ein Konzert des Israel Philharmonic Orchestra in Paris ist gestört worden. Mehrere Menschen seien im Konzertsaal der Pariser Philharmonie am Donnerstag festgenommen worden, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mit.

Vier Verdächtige kamen in Polizeigewahrsam. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Einer der Personen wird demnach vorgeworfen, eine nicht angemeldete Demonstration organisiert zu haben. Laurent schrieb auch von Protest vor dem Konzertgebäude.

Französischen Medienberichten zufolge hatten Menschen aus dem Publikum heraus dreimal das Konzert gestört – unter anderem mit Rauchfackeln. Zuvor hatte es demnach aus Kritik an Israels Vorgehen im Gaza-Krieg Diskussionen um das Konzert und einzelne Forderungen nach einer Absage gegeben. (dab/sda/dpa)

