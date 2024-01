Sechs Jahre nach Terroranschlag in Carcassonne: Prozessbeginn gegen Täter-Umfeld

Eines der vier Todesopfer bei dem Terroranschlag im Jahr 2018 in Carcassonne war der Polizist Arnaud Beltrame. Er hatte sich zuvor als Austauschgeisel zur Verfügung gestellt. Blumen zu seinen Ehren liegen am Tag nach dem Anschlag vor dem Polizeiposten in Carcassonne, 24. März 2018. Bild: AP