Die Brosche stellt die Karte Venezuelas dar, einschliesslich des Essequibo, einer Region, die Caracas von Guyana beansprucht. bild: AFP

Diese Brosche der Präsidentin von Venezuela sorgt für Ärger

Ein Accessoire, das Delcy Rodriguez bei einem offiziellen Besuch in der Karibik getragen hat, hat Irfaan Ali, den Präsidenten von Guyana, heftig reagieren lassen.

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Eine goldene Brosche, die von der amtierenden venezolanischen Präsidentin Delcy Rodriguez getragen wurde und die Landkarte ihres Landes inklusive Essequibo zeigt – eine Region, die Caracas von Guyana beansprucht –, hat zu einer diplomatischen Kontroverse geführt.

Der Präsident von Guyana, Irfaan Ali, beklagte sich am Dienstag über die Form der Brosche, die Delcy Rodriguez während zweier offizieller Besuche in der Karibik getragen hatte, und bezeichnete diese «Präsentation ostentativer Symbole», mit denen der territoriale Anspruch Venezuelas bekräftigt werde, als «zutiefst bedauerlich».

Irfaan Ali. bild: Keystone

Rodriguez antwortete ihm am späten Nachmittag:

«Sie machen hier extra ein riesiges Theater daraus, weil ich immer die Karte von Venezuela mit seinem gesamten Gebiet benutze – die einzige Karte, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe.»

«Jetzt stört es sie sogar schon, wie wir uns kleiden. Und ich habe dem Aussenminister gesagt: ‹Nun, sagt ihnen, sie sollen auch die Geschichtsbücher verbrennen, denn die Rechte Venezuelas auf den Essequibo sind historisch, sie sind unwiderlegbar. Es gibt keinerlei Möglichkeit, dass wir uns dazu verleiten lassen, irgendetwas abzugeben oder einen Raub des Essequibo zu legitimieren», fügte sie hinzu.

Befürchtung eines bewaffneten Konflikts

Der Essequibo, ein 160'000 km² grosses, ölreiches Gebiet, wird seit mehr als einem Jahrhundert von Guyana verwaltet, steht jedoch im Zentrum eines Streits mit Venezuela, da beide Länder über den Verlauf ihrer gemeinsamen Grenze uneins sind. Die wiederholten Aufrufe des gestürzten Präsidenten Nicolas Maduro für eine Annexion des Essequibo haben Befürchtungen über einen bewaffneten Konflikt geweckt.

Die frühere Vizepräsidentin Delcy Rodriguez, die Nicolas Maduro nach seiner Festnahme durch die US-Armee am 3. Januar abgelöst hat, war unter anderem für die Essequibo-Frage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) verantwortlich. Während ihrer beiden offiziellen Auslandsbesuche in diesem Monat trug Rodriguez diese Brosche.

«Die Nutzung der CARICOM-Treffen, um einen territorialen Anspruch gegen einen Mitgliedstaat zu projizieren oder zu fördern, könnte als Zustimmung oder Toleranz interpretiert werden», schätzte der Präsident von Guyana in einem Schreiben an die Karibische Gemeinschaft (CARICOM) ein. Der venezolanische Aussenminister Yvan Gil machte sich seinerseits in den sozialen Medien darüber lustig:

«Es ist wirklich ungewöhnlich, dass Präsident Irfaan Ali sich nun als Schiedsrichter und Stylist aufspielt und sogar diktieren will, wie sich andere Staatsoberhäupter kleiden sollen.»

Die CARICOM hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie betont, «dass die Plattformen und Engagements der Gemeinschaft nicht direkt oder indirekt genutzt werden dürfen, um Ansprüche zu fördern oder den Eindruck zu erwecken, diese zu legitimieren». «Die langjährige und unmissverständliche Unterstützung der Gemeinschaft für die Souveränität und territoriale Integrität von Guyana sowie für die friedliche Beilegung des Konflikts durch den IGH bleibt fest und unverändert», schliesst sie.

Eine Drohung aus Caracas

Der Essequibo, ein etwa 160'000 km² grosses, ölreiches Gebiet, wird seit mehr als einem Jahrhundert von Guyana verwaltet, befindet sich aber im Zentrum eines Streits mit Venezuela, da sich beide Länder über den Verlauf ihrer gemeinsamen Grenze uneinig sind. Die wiederholten Aufrufe des gestürzten Präsidenten Nicolas Maduro zur Annexion des Essequibo haben Befürchtungen über einen bewaffneten Konflikt geweckt.

Georgetown argumentiert, dass der Verlauf seiner Grenze, die aus der Kolonialzeit stammt, 1899 durch ein Schiedsgericht in Paris bestätigt wurde und wünscht, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) diesen bestätigt. Venezuela seinerseits versichert, dass ein 1966 mit den Briten in Genf unterzeichnetes Abkommen – vor der Unabhängigkeit Guyanas – die Grundlage für eine ausgehandelte Lösung ausserhalb des IGH bildet und behauptet, dass der Essequibo-Fluss die natürliche Grenze sein sollte, wie es 1777 zur Zeit der spanischen Kolonisation der Fall war. (jzs/afp)