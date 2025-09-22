bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

«Jimmy Kimmel Live» bereits ab Dienstag wieder bei ABC auf Sendung

FILE - Host Jimmy Kimmel speaks at the Oscars in Los Angeles on Feb. 26, 2017. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File) Jimmy Kimmel
Der Moderator Jimmy Kimmel wird an den Bildschirm zurückkehren.Bild: keystone

«Jimmy Kimmel Live» bereits ab Dienstag wieder bei ABC auf Sendung

22.09.2025, 21:5722.09.2025, 22:07

«Jimmy Kimmel Live!» ist zurück: Nach einer einwöchigen Pause hat ABC angekündigt, die Late-Night-Show am Dienstagabend wieder auszustrahlen. Der Sender sprach von «sorgfältigen Gesprächen» mit dem Moderator. Zuvor hatte Disney die Produktion gestoppt, nachdem Kimmels Kommentar zum Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk einen politischen Sturm ausgelöst hatte.

Kontroverse um Kommentar

Kimmel hatte in seiner Sendung gesagt, die «MAGA-Gang» versuche verzweifelt, den Jugendlichen, der Charlie Kirk ermordet habe, anders darzustellen, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Daraufhin reagierte die US-Kommunikationsaufsicht FCC scharf: Vorsitzender Brendan Carr sprach von «krankem Verhalten» und drohte ABC mit Konsequenzen. Auch grosse Sendergruppen wie Nexstar und Sinclair kündigten an, die Show nicht mehr auszustrahlen.

Prominente Unterstützung

Die Zwangspause löste eine Debatte über Redefreiheit aus. Hollywood-Stars wie Tom Hanks und Meryl Streep kritisierten staatliche Drohungen, Tatiana Maslany («She-Hulk») rief zum Boykott der Disney-Dienste auf. Kimmels Late-Night-Kollegen Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers und John Oliver stellten sich geschlossen hinter ihn. Selbst Alt-Stars wie David Letterman, Conan O’Brien und Jay Leno meldeten sich zu Wort.

Warnung von Rechts

Unterstützung erhielt Kimmel auch aus unerwarteter Ecke: Senator Ted Cruz, ein prominenter Republikaner, warnte davor, dass ein Eingreifen der Regierung gegen Kimmel ein gefährlicher Präzedenzfall wäre – den eines Tages auch Demokraten gegen konservative Stimmen nutzen könnten.

Neustart mit Fragezeichen

Nach Tagen intensiver Gespräche wagt ABC nun den Neustart. Ob Kimmel das Thema in seiner ersten Rückkehrsendung direkt anspricht, bleibt offen. Fest steht: Die Debatte über Redefreiheit, politische Polarisierung und die Rolle von Unterhaltung in den USA ist mit seiner Rückkehr längst nicht beendet.

(mke)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gedenkfeier Charlie Krik
1 / 19
Gedenkfeier Charlie Krik

Elon Musk nimmt auch an der Gedenkveranstaltung, zusammen mit Matt Gaetz, der von Donald Trump kurz für sein Kabinet in Betracht gezogen wurde.
quelle: keystone / ross d. franklin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erika Kirk vergibt dem Attentäter – Donald Trump gibt sich unversöhnlich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Bibilieli
22.09.2025 22:07registriert September 2014
Die Wiederaufnahme von Kimmel ins Programm könnte sich in ein paar Jahren als Wendepunkt erweisen. Als Zeichen dafür, dass die Zivilgesellschaft den schleichenden autokratischen Tendenzen in den USA nicht tatenlos zusieht. Trump ist ein Bully, der immer so weit geht, wie man ihn lässt. Umso wichtiger, dass Stimmen aus Kultur und Medien hier Präsenz zeigen.
572
Melden
Zum Kommentar
avatar
sephiran
22.09.2025 22:12registriert September 2015
Da haben wohl zu viele disney+ gekündigt..
471
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bonemine
22.09.2025 22:13registriert November 2019
Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Trump täubeled... this makes my day!!! Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung...
332
Melden
Zum Kommentar
16
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
Hamas: neues Geisel-Video ++ Petition für Anerkennung Palästinas in Bern übergeben
2
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
3
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
4
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
5
SP-Wermuth nennt Kirk in der «Arena» Hetzer – SVP-Graber macht ihn zu Martin Luther King
Meistgeteilt
1
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
2
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
5
Schweizerinnen treffen auf Kanada und Schottland +++ Hug und Schär in Berlin überlegen
Putin testet den Westen: Nato könnte bald Putins Jets abschiessen
Putin testet, wie ernst der Westen es mit seiner Verteidigung meint. Muss die Nato härter reagieren, wenn russische Jets ihren Luftraum verletzen? Das fordern auch immer mehr deutsche Politiker.
Erst Polen, dann Rumänien, jetzt Estland: Drei Mal innerhalb kürzester Zeit hat das russische Militär seine Luftstreitkräfte ins Nato-Gebiet geschickt. Am Freitag flogen drei MiG-31-Kampfjets zwölf Minuten lang über der estnischen Insel Vaindloo, bis sie von Nato-Kampfjets abgefangen wurden.
Zur Story