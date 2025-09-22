Der Moderator Jimmy Kimmel wird an den Bildschirm zurückkehren. Bild: keystone

«Jimmy Kimmel Live» bereits ab Dienstag wieder bei ABC auf Sendung

«Jimmy Kimmel Live!» ist zurück: Nach einer einwöchigen Pause hat ABC angekündigt, die Late-Night-Show am Dienstagabend wieder auszustrahlen. Der Sender sprach von «sorgfältigen Gesprächen» mit dem Moderator. Zuvor hatte Disney die Produktion gestoppt, nachdem Kimmels Kommentar zum Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk einen politischen Sturm ausgelöst hatte.

Kontroverse um Kommentar

Kimmel hatte in seiner Sendung gesagt, die «MAGA-Gang» versuche verzweifelt, den Jugendlichen, der Charlie Kirk ermordet habe, anders darzustellen, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Daraufhin reagierte die US-Kommunikationsaufsicht FCC scharf: Vorsitzender Brendan Carr sprach von «krankem Verhalten» und drohte ABC mit Konsequenzen. Auch grosse Sendergruppen wie Nexstar und Sinclair kündigten an, die Show nicht mehr auszustrahlen.

Prominente Unterstützung

Die Zwangspause löste eine Debatte über Redefreiheit aus. Hollywood-Stars wie Tom Hanks und Meryl Streep kritisierten staatliche Drohungen, Tatiana Maslany («She-Hulk») rief zum Boykott der Disney-Dienste auf. Kimmels Late-Night-Kollegen Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers und John Oliver stellten sich geschlossen hinter ihn. Selbst Alt-Stars wie David Letterman, Conan O’Brien und Jay Leno meldeten sich zu Wort.

Warnung von Rechts

Unterstützung erhielt Kimmel auch aus unerwarteter Ecke: Senator Ted Cruz, ein prominenter Republikaner, warnte davor, dass ein Eingreifen der Regierung gegen Kimmel ein gefährlicher Präzedenzfall wäre – den eines Tages auch Demokraten gegen konservative Stimmen nutzen könnten.

Neustart mit Fragezeichen

Nach Tagen intensiver Gespräche wagt ABC nun den Neustart. Ob Kimmel das Thema in seiner ersten Rückkehrsendung direkt anspricht, bleibt offen. Fest steht: Die Debatte über Redefreiheit, politische Polarisierung und die Rolle von Unterhaltung in den USA ist mit seiner Rückkehr längst nicht beendet.

