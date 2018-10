International

«Schön männlich!» – hier hat Merkel die wohl besten 30 Sekunden ihrer Amtszeit



Am Samstag war Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast am Parteitag der Jungen Union (JU), der Jugendorganisation ihrer eigenen Partei CDU. Während ihrer gut 45-minütigen Rede erlaubte sich Merkel eine Bemerkung über den neu gewählten geschäftsführenden Bundesvorstand der JU.

Keine einzige Frau war in dieses fünfköpfige oberste Gremium der Partei gewählt worden. «Schön männlich» sei der Vorstand, merkte die Bundeskanzlerin an. «Aber 50 Prozent des Volkes fehlen.» Dabei bereicherten Frauen das Leben «nicht nur im Privaten, auch im Politischen». Für ihre kritischen Worte an die Adresse der männlichen CDU-Jungmannschaft erhält Merkel im Netz viel Lob. (cbe)

