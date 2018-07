Zahl der Toten bei Waldbränden in Griechenland auf 91 gestiegen

«Was hier geschieht ist die schwarze Hölle» – Journalist berichtet von den Waldbränden

«Was hier geschieht, ist die schwarze Hölle», schreibt ein Journalist der BBC, der sich augenblicklich in Griechenland befindet. Er sei an hunderten brennenden Autos vorbeigekommen, auf dem Weg in einen Ort, an dem viele Menschen dem Feuer zum Opfer gefallen seien.

«Ich sah sie auf dem Boden liegen, während sie von Rauch überdeckt wurden und der toxische Geruch sich in der Atmosphäre verbreitete», schreibt er weiter.

Viele von ihnen seien Touristen, berichtet der Journalist. Sie haben nach …